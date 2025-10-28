09:30
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Экономика

Рубль и евро продолжают расти. Курс валют на 28 октября

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня продолжают расти. Доллар стабилен, нет изменений и в курсе казахского тенге. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,24 сома, продажа — 87,70 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,6956 сома (рост на 0,17 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,25 сома, продажа — 102,25 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0917 сома (рост на 1,46 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,090 сома, продажа — 1,122 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1625 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1400 сома, продажа — 0,1718 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3046 сома (рост на 0,21 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,80 сома, продажа — 12,80 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348766/
просмотров: 81
