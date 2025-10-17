«Золото под ногами»: почему богатые недра не делают Кыргызстан богатой страной

Десятилетиями, из поколения в поколение политики и эксперты в Кыргызстане говорят о «безграничном потенциале недр» страны. По оценкам специалистов, только рудные месторождения могут содержать полезных ископаемых на сумму более $590 миллиардов. Но если учесть реальные инвестиционные и технологические затраты, прибыль, доступная к извлечению, снижается до $260 миллиардов, а возможные налоговые поступления составляют не более $26 миллиардов.

Почему же богатая минералами республика получает так мало от своих ресурсов?

Лицензии без гарантий и чрезмерные риски

Такой разрыв делает отрасль уязвимой, создает пространство для споров и коррупционных рисков, а главное – делает инвестиции чрезмерно рискованными.

Первая и одна из главных системообразующих проблем – это административно-правовой режим управления недрами. Сегодня лицензия на разработку месторождения не дает четких гарантий права собственности ни государству, ни инвестору. Государство формально владеет ресурсом, но не имеет инструментов прямого контроля над результатами добычи. Инвестор, в свою очередь, не имеет защищенного права на продукт, произведенный за его счет.

Вторая системная проблема и причина, по которой Кыргызстан недополучает от своих ресурсов, – это налоговая политика. Налог на сверхдоходы в стране привязан не к прибыли, а к валовому доходу. Это экономически искажает реальную эффективность проектов. К этому добавляются обязательные социальные отчисления и долевая «прибыль государства» в размере до 30 процентов, зачастую не имеющая релевантного обоснования.

В результате мы видим падение интересов инвесторов. Из более чем 200 рудных месторождений экономически целесообразной к разработке считается только треть.

Третий блок проблем - организационно-управленческий.

Множество подзаконных актов регулируют отрасль фрагментарно и часто противоречат друг другу. В итоге страховые коэффициенты рисков в горнодобывающих проектах Кыргызстана значительно превышают мировые нормы. Как ни парадоксально, все это чаще работает против интересов страны, чем против инвесторов.

Поиск альтернативы или новая экономико-правовая модель

Исследования кыргызстанских экономистов и инженеров, основанные на 25-летнем опыте разных проектов, показывают, что ситуация может быть иной.

Разработана оригинальная концепция регулирования горной отрасли, включающая три ключевых механизма:

Нормированная прибыль - регулируемая доходность компании-оператора от 1-3 до 17-20 процентов, в зависимости от источника инвестиций. Это создает баланс между мотивацией инвестора и интересами государства. Дифференциальная горная рента I рода - доход государства, зависящий от цены сырья и содержания металла в руде. Такая рента может приносить республике до 70–80 процентов прибыли. Рента II рода как дополнительная прибыль, возникающая за счет инноваций и повышения производительности. Современные технологии способны снизить капитальные и эксплуатационные расходы на 20–80 процентов, что делает даже бедные по содержанию руды месторождения рентабельными.

Если бы эти принципы реализовали, потенциальные налоговые и рентные поступления в экономику КР могли бы вырасти с $26 миллиардов до более чем $200 миллиардов.

Для примера, один из нынешних флагманов золотодобычи в расчетах еще во времена Советского Союза имел ожидаемую рентабельность 6 процентов, что делало его экономически сомнительным. Но после внедрения новых технологий прибыльность проекта доведена до 35 процентов, фактически исключительно за счет производительности и управленческих решений.

Наука, которая работает на практику

В Кыргызстане при участии сообщества соискателей научных степеней, академической профессуры и инженерных кадров горных проектов ведутся соответствующие вышеобозначенной тематике исследования.

В рамках создаваемой научно-исследовательской лаборатории дискретного типа оруденения разрабатываются девять новых направлений в геологии, горном деле и экономике. Их цель - вовлечение в разработку сложных и низкосортных месторождений, составляющих до 70 процентов ресурсной базы страны.

Первые результаты уже применяются в ряде частных горно-геологических компаний, а масштабное внедрение на государственном уровне требует компетентности, компетенций и, главное, простого желания сделать отрасль эффективной.

Автор: профессор, доктор геолого-минералогических наук КГТУ имени Исхака Раззакова Орунбай Шамшиев.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.