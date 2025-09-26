22:17
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

Центробанк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Центробанк РФ до 31 марта 2026 года включительно продлил ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом сообщает RT.

В частности, россияне и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые зарубежные счета не более $1 миллиона или эквивалент этой суммы в другой валюте. Лимит на операции через системы денежных переводов – $10 тысяч в месяц или эквивалент в другой валюте.

Работающие в России иностранцы из дружественных и недружественных стран могут в месяц перевести за рубеж сумму, не превышающую размер их зарплаты.

«Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в РФ нерезидентов и юрлиц из недружественных стран, кроме иностранных компаний, находящихся под контролем российских юридических или физлиц», – указали в пресс-службе регулятора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345112/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане четыре банкноты выйдут из обращения
Доля расчетов в национальных валютах между странами СНГ достигла 90 процентов
В Кыргызстане запретят рекламу с указанием цен в иностранной валюте
Безналичная форма: в Кыргызстане запретят расплачиваться иностранной валютой
Валютой стран ЕАЭС предлагают оплачивать уставной капитал некоторых структур РФ
С начала года Нацбанк скупил на валютном рынке $197,4 миллиона
Парень пытался вывезти из страны 99,7 тысячи швейцарских франков без декларации
На приграничных КПП Кыргызстана меняли валюту без лицензии. Виновных оштрафовали
Улуттук банк валюта рыногунан 34,3 млн доллар сатып алды
Почти $70 тысяч пытался вывезти из Кыргызстана гражданин России
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
26 сентября, пятница
22:03
Мэрия Бишкека ремонтирует геронтологический центр «Ардагер» Мэрия Бишкека ремонтирует геронтологический центр «Арда...
21:48
Центробанк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж
21:25
Представителям швейной отрасли Кыргызстана рассказали о налогах и страховке
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 сентября: местами дожди
20:41
Проведение товарищеского матча по футболу против РФ готовы обсудить в КФС