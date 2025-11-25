В Бишкеке иностранец порвал 50 сомов на камеру. Его выдворяют из страны

В Бишкеке задержан иностранный гражданин, видео с участием которого ранее распространилось в соцсетях и вызвало широкий общественный резонанс. На кадрах мужчина демонстративно разрывал банкноту национальной валюты, проявляя неуважение к государственным символам. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

Сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции совместно с УВД Ленинского района установили личность нарушителя. Им оказался 23-летний С.А., гражданин иностранного государства.

Проверка показала, что у мужчины отсутствуют документы, подтверждающие законность его пребывания в Кыргызстане. В отношении задержанного начата процедура выдворения из страны.

ГУВД напомнило, что оскорбление государственных символов, а также нарушение миграционных правил влечет ответственность, предусмотренную законодательством КР.