Стало известно, когда в странах ЕАЭС заработает единый рынок нефти

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза». Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По их данным, проект решения представят на рассмотрение главам государств союза. Напомним, первоначальный проект президенты ЕАЭС одобрили еще в октябре, но затем отправили на доработку для согласования оставшихся разногласий.

Общий рынок нефти и нефтепродуктов ЕАЭС должен появиться в 2025 году.

«После утверждения главами государств мы перейдем к реализации программы. В результате будет обеспечен переход к рыночному ценообразованию, добросовестной конкуренции и недискриминационному доступу на рынки. Особое место в программе отводится организации биржевой торговли», — отметил член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкул Жунусов.

Документ содержит более полусотни мероприятий — от гармонизации законодательства стран союза в нефтяной сфере до разработки программно-аппаратных комплексов операторов биржевых торгов и клиринговых организаций, необходимых для осуществления биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами.