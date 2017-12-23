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Экономика

Казахстан не откроет свободный ввоз автомобилей из ЕАЭС

Казахстан не откроет свободный ввоз автомобилей из ЕАЭС. Ограничения для ввоза автомобилей по экологическому классу останутся неизменными и в 2018 году. Об этом сообщили Kolesa.kz.

Появилась информация о том, что с 1 января 2018 года, после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, из России и других стран союза можно будет ввозить в Казахстан автомобили без ограничения по экологическому классу. Казахстан опасается, что повторится ситуация трехлетней давности, когда с 1 января 2015-го отменили НДС для ввозимых из ЕАЭС авто. Продажи в автосалонах Казахстана резко упали, вторичный рынок наполнился бывшими в употреблении машинами.

Министерство по инвестициям и развитию РК запретило ставить на учет автомобили экологического класса ниже Евро-4, а также не оборудованные АБС, фронтальными подушками безопасности, системой крепления детских кресел ISOFIX и дневными ходовыми огнями.

С принятием Таможенного кодекса ЕАЭС никаких изменений не произойдет. И все ограничения, действующие сегодня, в 2018 году останутся в силе.
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