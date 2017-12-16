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Экономика

С начала года от ценных бумаг в бюджет поступило 14,3 миллиарда сомов

За январь-ноябрь 2017 года от выпуска государственных ценных бумаг в республиканский бюджет поступило 14 миллиардов 277 миллионов сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, самыми доходными оказались государственные казначейские облигации (ГКО). Благодаря их размещению бюджет пополнился на 10 миллиардов 296,4 миллиона сомов.

За счет размещения госказначейских векселей (ГКВ) в казну поступило 3 миллиарда 980,74 миллиона сомов. Самыми прибыльными оказались ГКВ со сроком обращения один год. От их размещения поступило 2 миллиарда 549,01 миллиона сомов. Еще 1 миллиард 13,79 миллиона принесли шестимесячные ГКВ и 417,94 миллиона сомов — трехмесячные.
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