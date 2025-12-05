Фото из интернета. Меняется регулирование ценных бумаг: законопроект вынесли на обсуждение

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере рынка ценных бумаг». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, где граждане могут оставить свои предложения и замечания.

Законопроект вносит масштабные поправки сразу в три ключевых акта: законы «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах» и «Об ипотечных ценных бумагах». Одно из основных изменений касается усиления требований к раскрытию информации эмитентами.

Финансовая отчетность, сведения о существенных фактах и решения общих собраний должны будут своевременно публиковаться на официальных сайтах компаний и фондовой биржи.

Также предлагается унифицировать терминологию и передать кабинету министров право устанавливать квалификационные требования к аудиторским организациям, чьи заключения представляют эмитенты.

В сфере ипотечных ценных бумаг вводится цифровой реестр ипотечного покрытия — электронная база, где будет учитываться структура и движение активов. Порядок его введения определит кабмин.

Проект предусматривает и новые правила для акционерных обществ: им разрешат выплачивать дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет при обязательном согласовании с уполномоченным органом. Уточняются процедуры информирования держателей исламских ценных бумаг, а также порядок взаимодействия с фондовой биржей.