15:33
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Экономика

Меняется регулирование ценных бумаг: законопроект вынесли на обсуждение

Фото из интернета. Меняется регулирование ценных бумаг: законопроект вынесли на обсуждение

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере рынка ценных бумаг». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, где граждане могут оставить свои предложения и замечания.

Законопроект вносит масштабные поправки сразу в три ключевых акта: законы «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах» и «Об ипотечных ценных бумагах». Одно из основных изменений касается усиления требований к раскрытию информации эмитентами. 

Финансовая отчетность, сведения о существенных фактах и решения общих собраний должны будут своевременно публиковаться на официальных сайтах компаний и фондовой биржи.

Также предлагается унифицировать терминологию и передать кабинету министров право устанавливать квалификационные требования к аудиторским организациям, чьи заключения представляют эмитенты. 

В сфере ипотечных ценных бумаг вводится цифровой реестр ипотечного покрытия — электронная база, где будет учитываться структура и движение активов. Порядок его введения определит кабмин.

Проект предусматривает и новые правила для акционерных обществ: им разрешат выплачивать дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет при обязательном согласовании с уполномоченным органом. Уточняются процедуры информирования держателей исламских ценных бумаг, а также порядок взаимодействия с фондовой биржей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353577/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин изменил правила проведения конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»
Система «Тундук» получает расширенные полномочия в цифровом управлении
Размер командировочных выплат увеличили в Кыргызстане
Кабмин КР утвердил новый образец национального водительского удостоверения
Адылбек Касымалиев призвал усиливать поддержку граждан с особыми потребностями
Кабмин утвердил концепцию устойчивого развития Иссык-Куля
Добросовестным предпринимателям — новые правила: кабмин усилил контроль
В Бишкеке появится платная объездная дорога — кабмин одобрил
Глава кабмина подчеркнул недопустимость использования административного ресурса
Кабмин расширил правила назначения замов по цифровому развитию в министерствах
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов В Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов
Рубль и&nbsp;тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;декабря Рубль и тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на 1 декабря
Рубль бьет рекорды, тенге заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;декабря Рубль бьет рекорды, тенге заметно дорожает. Курс валют на 5 декабря
Рубль дорожает и&nbsp;практически достиг годового максимума. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;декабря Рубль дорожает и практически достиг годового максимума. Курс валют на 2 декабря
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
15:31
В ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в сюжет BBC, погиб в Сирии В ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в сюжет BBC,...
15:29
Кабмин изменил правила проведения конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»
15:04
Государству возвращен социальный объект в Сузакском районе
15:00
Выборы отменены, кандидаты — вне игры: что происходит в округе № 13
15:00
Система «Тундук» получает расширенные полномочия в цифровом управлении