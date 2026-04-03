Новые правила для биржи: кабмин утвердил требования к листингу ценных бумаг

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новые минимальные требования к листингу ценных бумаг. Постановление принято в рамках обновления регулирования фондового рынка.

Документ разработан на основании Закона «О рынке ценных бумаг» и направлен на упорядочение допуска компаний к торгам на бирже.

Согласно постановлению, утверждены новые критерии для включения ценных бумаг в листинг. Детальные требования прописаны в приложении к документу.

Одновременно признан утратившим силу ряд ранее действовавших решений — в частности, постановления правительства 2015, 2018 и 2019 годов и отдельные нормы 2023-го, регулирующие данный вопрос.

Ожидается, что обновление требований позволит повысить прозрачность фондового рынка и усилить требования к эмитентам.

Постановление вступит в силу через 15 дней.