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Экономика

В декабре в Кыргызстане выпустят ценные бумаги на 1,5 миллиарда

В декабре Министерство финансов Кыргызстана планирует выпустить государственные ценные бумаги на 1,5 миллиарда сомов. Об этом сообщил сайт ведомства.

По его данным, на декабрь запланировано четыре выпуска госказначейских векселей. Всего от размещения ГКВ планируется пополнить бюджет на 240 миллионов сомов.

Больше всего поступлений Минфин ожидает от государственных казначейских облигаций (ГКО) — 1,3 миллиарда сомов.

Запланировано два выпуска ГКО на 300 миллионов сомов со ставкой купона 11 и 12 процентов и два выпуска по 350 миллионов со ставкой купона 8 и 9 процентов. Срок обращения ГКО — 2-7 лет.

Отметим, с начала года в бюджет от государственных ценных бумаг поступило более 11,2 миллиарда сомов. Самыми прибыльными оказались государственные казначейские облигации.
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