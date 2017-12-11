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Экономика

Предпринимателям Кыргызстана необходимо 23 дня, чтобы сдать налоговую отчетность

Предпринимателям Кыргызстана необходимо 23 дня, чтобы сдать налоговую отчетность. К такому выводу пришли аналитики IFC, проведя исследование затрат бизнеса на соблюдение обязательных требований налогового законодательства.

По словам консультанта проекта Дениса Воронцова, с 2012 по 2016 год затраты времени на налоговое администрирование одного среднего налогоплательщика в Кыргызстане сократились на 40 процентов — с 40,4 рабочих дня в 2012-м до 23,6 дня в 2016-м. Сокращение временных затрат произошло для всех, независимо от размера компании, сферы деятельности и используемого режима налогообложения.

«Это связано с проводимыми реформами в стране. Предприниматели отметили, что они много времени тратят на оплату налогов. В конечном итоге они терпят финансовые убытки, выплачивая зарплату бухгалтеру, который составляет отчеты. Для микробизнеса затраты на уплату налога сопоставимы с величиной самого налога. Автоматизация налогового процесса резко сократила время. По мере развития Интернета этот показатель будет сокращаться», — пояснил Денис Воронцов.
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