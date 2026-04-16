Экономика

Свыше 4 тысяч домов построили в Кыргызстане с начала 2026 года

Фото кабинета министров КР. Строительство остается одним из самых динамично развивающихся секторов экономики Кыргызстана

За первый квартал 2026 года в Кыргызстане заметно выросли объемы жилищного строительства. Согласно информации Нацстаткома, в эксплуатацию ввели 4 тысяч 461 жилой дом общей площадью 484,2 тысячи квадратных метров. Это на 15,6 процента превышает показатели января — марта 2025-го.

По официальным данным, объем вложений в основной капитал жилищного строительства достиг 50 миллиардов 204,9 миллиона сомов.

Подавляющая часть новостроек (4 тысячи 351) относится к частной собственности. На индивидуальное жилищное строительство приходится 323,2 тысячи квадратных метров, что составляет 109,2 процента к уровню 2025 года.

Социальные объекты

Кроме того, с начала года в эксплуатацию ввели три амбулаторно-поликлинических учреждения. Инвестиции в строительство школ составили 1 миллиарда 14,3 миллиона сомов, дошкольные учреждения — 244,5 миллиона сомов, больницы — 22,3 миллиона сомов.

Лидером по темпам роста стал Бишкек, где объем введенного жилья увеличился на 39 процентов. В Чуйской области он составил 19,8 процента. В то же время в Иссык-Кульской и Таласской областях зафиксировали снижение показателей — 71,5 процента и 85 процентов к уровню 2025 года.
