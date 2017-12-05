15:05
-4
USD 69.75
EUR 82.81
RUB 1.18
Экономика

Продажа MegaCom. Темир Сариев предлагает начать переговоры с Penwell

Экс-премьер-министр Темир Сариев уверен — компанию MegaCom продавать нужно, чтобы создать равные условия для конкуренции. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

Читайте по теме
Чиновники все еще надеются продать MegaCom, но цену снижать не будут

Бывший глава кабмина полагает, что нужно возвращаться к переговорам с компанией Penwell Business Limited.

По его словам, у нас сейчас на рынке действуют четыре сотовые компании.

«Государство обязано создавать для всех равные условия. Если одна из этих компаний будет государственной, то конкуренции не будет — основы бизнеса нарушатся», — отметил Темир Сариев.

Он также уверен, что когда предприятием руководит государство, то в системе управления оно становится очень громоздким.

«Не менеджмент принимает решение, а чиновник. А эта телекоммуникационная компания должна развиваться, внедрять современные технологии, не стоять на месте и предлагать абонентам качественные услуги связи. Все меняется. Но госкомпания из-за бюрократических проволочек не поспевает за прогрессом и остается, таким образом, в проигрыше», — сказал Темир Сариев.

Частник же будет смело вкладывать, потому что рассчитывает в перспективе заработать. А государство опасается лишних вложений.

Темир Сариев
Он добавил — в вопросе продажи MegaCom не должно быть демагогии. «Когда говорят о безопасности, это опять же непонимание этого вопроса. Безопасность связи обеспечивается клиптографией, а не владением контрольным пакетом. Но и торопиться не следует при выборе потенциальных покупателей», — сказал Темир Сариев.

Я бы посоветовал переговорить с Penwell Business Limited. Если они готовы заплатить, то почему нет? Тогда бы не было рисков международных судебных разбирательств.

Темир Сариев
Экс-глава правительства рекомендует также обговорить с будущим владельцем активов MegaCom перспективы инвестирования в социальные проекты.

«Это может быть обеспечение всех школ широкополосным Интернетом и проведение связи в каждое село. А дальше работать по этим направлениям», — резюмировал Темир Сариев.
Ссылка:
просмотров: 536
Версия для печати
Материалы по теме
Темир Сариев предлагает не слушать демагогов и строить железную дорогу с Китаем
Темира Сариева беспокоит, что между странами ЕАЭС нет доверия
MegaCom готовы продать Елене Нагорной без гарантийного взноса
5 аргументов в пользу продажи MegaCom
Елене Нагорной предложили заплатить $1 миллион в качестве залога за MegaCom
Елена Нагорная, готовая купить MegaCom, — крупнейший импортер кофе и чая
Темир Сариев: У Кыргызстана не было альтернативы вступлению в ЕАЭС
Вопрос о снижении стоимости MegaCom пока не обсуждался
Названы страны, проявившие интерес к MegaCom
Уйдет ли глава ФУГИ, если MegaCom опять не продадут
Популярные новости
Конфликт с&nbsp;Казахстаном. Потери и&nbsp;прозрение Кыргызстана Конфликт с Казахстаном. Потери и прозрение Кыргызстана
Новые тарифы на&nbsp;электричество и&nbsp;тепло в&nbsp;Кыргызстане представят в&nbsp;2018 году Новые тарифы на электричество и тепло в Кыргызстане представят в 2018 году
В&nbsp;парламенте Армении рассматривают выход из&nbsp;ЕАЭС В парламенте Армении рассматривают выход из ЕАЭС
Гигантское месторождение нефти обнаружили в&nbsp;Китае Гигантское месторождение нефти обнаружили в Китае
Бизнес
Врачи vs&nbsp;министр. Обращение ко&nbsp;всем ветвям власти Врачи vs министр. Обращение ко всем ветвям власти
Безлимитный Интернет от&nbsp;MegaCom: всю ночь напролет Безлимитный Интернет от MegaCom: всю ночь напролет
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил 4G-покрытие на&nbsp;севере страны Мобильный оператор О! увеличил 4G-покрытие на севере страны
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!