Продажа MegaCom. Темир Сариев предлагает начать переговоры с Penwell

Экс-премьер-министр Темир Сариев уверен — компанию MegaCom продавать нужно, чтобы создать равные условия для конкуренции. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

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Бывший глава кабмина полагает, что нужно возвращаться к переговорам с компанией Penwell Business Limited.

По его словам, у нас сейчас на рынке действуют четыре сотовые компании.

«Государство обязано создавать для всех равные условия. Если одна из этих компаний будет государственной, то конкуренции не будет — основы бизнеса нарушатся», — отметил Темир Сариев.

Он также уверен, что когда предприятием руководит государство, то в системе управления оно становится очень громоздким.

«Не менеджмент принимает решение, а чиновник. А эта телекоммуникационная компания должна развиваться, внедрять современные технологии, не стоять на месте и предлагать абонентам качественные услуги связи. Все меняется. Но госкомпания из-за бюрократических проволочек не поспевает за прогрессом и остается, таким образом, в проигрыше», — сказал Темир Сариев.

Частник же будет смело вкладывать, потому что рассчитывает в перспективе заработать. А государство опасается лишних вложений. Темир Сариев

Он добавил — в вопросе продажи MegaCom не должно быть демагогии. «Когда говорят о безопасности, это опять же непонимание этого вопроса. Безопасность связи обеспечивается клиптографией, а не владением контрольным пакетом. Но и торопиться не следует при выборе потенциальных покупателей», — сказал Темир Сариев.

Я бы посоветовал переговорить с Penwell Business Limited. Если они готовы заплатить, то почему нет? Тогда бы не было рисков международных судебных разбирательств. Темир Сариев

Экс-глава правительства рекомендует также обговорить с будущим владельцем активов MegaCom перспективы инвестирования в социальные проекты.

«Это может быть обеспечение всех школ широкополосным Интернетом и проведение связи в каждое село. А дальше работать по этим направлениям», — резюмировал Темир Сариев.