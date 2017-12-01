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Власть

Чиновники все еще надеются продать MegaCom, но цену снижать не будут

«Нет смысла снижать цену на MegaCom», — заявил сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» председатель Фонда по управлению госимуществом Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, международные компании готовы помочь продать MegaCom. При этом он еще раз напомнил, что оценка сотового оператора проводилась в рамках закона.

«Все оценочные работы проведены. Но реального покупателя на сегодня нет. Возможно, из-за высокой оценки. Мы сейчас ищем другие выходы, чтобы продать компанию. Есть инвесторы, с которыми ведутся переговоры», — отметил Дуйшенбек Зилалиев.

«Цену за компанию определили в марте текущего года и снижать ее нет смысла. Премьер-министр на заседании парламента говорил, что есть предложения от международных компаний выступить посредниками по продаже MegaCom. Они не просят за это денег», — заключил он.

Напомним, что экс-президент страны Алмазбек Атамбаев придерживался другого мнения. На последней пресс-конференции в качестве главы государства он заявил, что цену на MegaCom надо снизить на 25-30 процентов.

Желание приобрести проблемный актив ранее выразила гражданка России Елена Нагорная. Однако после двух месяцев переговоров с чиновниками Кыргызстана она отказалась от своих намерений.
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