Торговые войны ЕАЭС, и почему они происходят

Противостояние между Казахстаном и Кыргызстаном набирает обороты. Очередь из грузового транспорта на границе теперь норма. Бывают дни, когда пробка растягивается на километры.

Очевидно, что это конфликт. Стороны обвиняют друг друга в несоблюдении ранее достигнутых договоренностей. Казахстанские чиновники заявили прямо: границу не откроют, пока Кыргызстан не покончит с контрабандой.

Это не первый инцидент между участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Торговые войны происходили и прежде.

А устрицы-то санкционные

Все началось в 2014 году, когда Россия, Беларусь и Казахстан только собирались подписать договор и создать Евразийский экономический союз. До этого ряд европейских стран ввели санкции против России. РФ ответила продуктовым эмбарго. Но тогда Беларусь и Казахстан отказались поддержать его. После между тремя странами начались конфликты и торговые войны.

Первой все их прелести ощутила Беларусь. Власти РФ заявили, что поставщики не раз пытались провезти в Россию через республику санкционные товары.

Зачастую такие грузы оформлялись как транзитные, якобы следующие в Казахстан. После показательных задержек и уничтожения грузов Россия в 2015 году (год создания ЕАЭС) ввела фитосанитарный режим ввоза растительной продукции через Беларусь.

Реакция президента страны Александра Лукашенко последовала незамедлительно. Он заявил: если Москва продолжит ограничивать поставки белорусских товаров на общий рынок союза, страна выйдет из ЕАЭС.

Торгуйте только своим

Казахстан воевал с Россией на торговых фронтах даже активнее Беларуси. В 2014 году РФ девальвировала рубль. Казахский бизнес отреагировал крайне негативно. Из-за колоссальной разницы в цене казахские товары просто никто не покупал. Гораздо выгоднее было съездить в соседнюю Россию.

Противостояние двух держав привело к тому, что в 2015 году Россия и Казахстан начали свою торговую войну.

В марте 2015-го Россия ввела запрет на ввоз казахстанских сухофруктов, саженцев, яблок. Ранее она запрещала импорт из Казахстана мясной продукции с двух предприятий, а также овощей.

В ответ в магазинах Казахстана стали партиями изымать российские товары. Астана запретила ввозить майонез, кондитерские изделия, молочную и мясную продукцию, яйца и масло из России. В сентябре 2015 года Национальная палата предпринимателей РК и вовсе собралась подавать в суд на российскую таможню из-за блокировки грузов, следующих из Европы в Казахстан.

Нет газа — нет союза

Весь 2016 год прошел под флагом затяжного экономического конфликта между Россией и Беларусью. Страны, которые кроме ЕАЭС сотрудничают и в формате союзного государства, не могут найти общий язык. Камнем преткновения стал спор о ценах на российский газ.

Официальный Минск считал, что цены на топливо должны быть как в России. Москва же в контракте использовала стандартную формулировку: себестоимость добычи плюс транспортировка.

Из-за ценового спора Беларусь за 2016 год накопила долг перед Россией в $281 миллион.

«Должны быть сопоставимые, а лучше равные условия между субъектами хозяйствования, чтобы можно было вести разговор по всем четырем свободам экономического союза, а не изюм из булки выковыривать и считать, что остальные должны с этим соглашаться», — заявил Reuters 20 декабря 2016 года премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Апогеем конфликта стало заседание Высшего Евразийского экономического совета в конце 2016 года. Александр Лукашенко демонстративно отказался приехать на саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. А ведь именно на этом заседании президенты подписали новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС.

Антиукраинский синдром

В 2016-м был еще один громкий скандал. Связан он с запретом России на ввоз товаров из Украины. В январе 2016 года президент России подписал указ о том, что грузы из Украины в Казахстан могут идти через РФ только в опечатанных вагонах (цистернах, фургонах) и только из Беларуси.

При этом пломбы на грузах, идущих транзитом по России, должны работать на основе системы ГЛОНАСС. Каждый водитель должен был получать на въезде в страну учетный талон, а при выезде его сдавать.

Решение о транзите под контролем ГЛОНАСС совпало с первой годовщиной Евразийского экономического союза (начал действовать 1 января 2015 года).

Казахстан пострадал и после введения Россией экономических санкций в отношении Турции: фуры, которые следовали оттуда в Казахстан транзитом через Россию, останавливали на российско-грузинской границе. Казахским бизнесменам приходилось отправлять на границу грузчиков, чтобы те разгружали весь товар для досмотра.

Таможенные накладки

Федеральная таможенная служба (ФТС) России с февраля 2017 года до 18 мая не принимала выданные в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане документы об оценке соответствия продукции требованиям единых техрегламентов Таможенного союза (ТС). Поставщиков из этих стран направляли за сертификатами в российские фирмы.

Позже ФТС предложила ввести единую маркировку на сельхозпродукцию, чтобы защитить российский рынок от запрещенной продукции. Россельхознадзор по сей день ведет нескончаемые войны с импортом из Беларуси — молоком, мясом, фруктами, не пропускает товары из Украины и Евросоюза в Казахстан через Россию.

Двойные стандарты на постах

Нынешние сложности на границе — отнюдь не первый опыт в торговых войнах для Кыргызстана. Мы уже сталкивались с ограничениями. Причем с самого первого дня членства в ЕАЭС.

Кыргызстан стал полноправным членом союза 12 августа 2015 года. Тогда же сняли таможенный, а позже — к 100 дням Кыргызстана в составе ЕАЭС — и фитосанитарный контроль на границе с Казахстаном. Но через год выяснилось, что посты остались.

Кыргызстан в одностороннем порядке снял фитосанитарный контроль на границе, как того требовали правила, а Казахстан его оставил.

Фитосанитарный контроль РК сняла только после официального письма Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Оказалось, что в ЕАЭС этот вид контроля упразднили еще в мае 2015-го. Его наличие приводило к значительным задержкам на границе.

Стоит отметить, что тихие торговые войны идут в ЕАЭС и сейчас. Овощи, фрукты, крупы из Кыргызстана и Казахстана регулярно задерживают в России и отправляют назад. Объясняют отсутствием сертификатов соответствия продукции.

На кыргызско-казахской границе по-прежнему остается ветеринарный контроль. КР пусть медленно, но верно выполняет обязательства по модернизации лабораторий. Усилия оценили почти все партнеры по ЕАЭС — Россия, Беларусь, Армения. Казахстан же блокировал решение о признании отечественной системы ветеринарного контроля соответствующей стандартам ЕАЭС. И обойти это мы не можем.