Внешняя торговля Кыргызстана достигла $2,1 миллиарда и снизилась на 2,9 процента

Объем внешней торговли Кыргызстана с начала 2026 года составил $2 миллиарда 100,6 миллиона. По данным Национального статистического комитета, по сравнению с январем-февралем 2025-го показатель снизился на 2,9 процента.

Резкое падение экспорта

Как и в прошлом году в январе-феврале 2026 года отмечено заметное сокращение экспортных поставок на 12,5 процента. Их объем составил всего $306 миллионов.

Импорт упал на 1,1 процента, достигнув $1 миллиарда 794,6 миллиона.

Кыргызстан сохраняет высокую импортозависимость: на долю внешних поставок в страну приходится 85,4 процента от всего товарооборота.

Справка 24.kg Сальдо торгового баланса — разница между импортом и экспортом. Если объем поставок за рубеж превышает показатели завоза товаров, то говорят о положительном сальдо. В случае с Кыргызстаном, у нас почти всегда отрицательное сальдо.

Итоги по внешнеторговому обороту Кыргызстана Нацстатком всегда дает с задержкой на один месяц.

Что влияет на снижение экспорта

С начала 2026 года кабинет министров Кыргызстана вновь ввел запреты на вывоз из страны различных товаров. В частности, лома, макулатуры отходов бумаги и сельскохозяйственных животных.

Кроме того, после изменения правил в России у наших экспортеров, включая швейников, возникли проблемы с поставками продукции в РФ. Власти Кыргызстана в феврале объявили, что часть проблем в этой сфере удалось решить.

Если смотреть по показателям экспорта за январь и февраль, то его падение заметно снизилось (с 20,3 до 12,5 процента).

Торговля со странами ЕАЭС

В торговле со странами Евразийского экономического союза ситуация лучше. Товарооборот с государствами ЕАЭС в январе-феврале 2026 году составил $816 миллионов, что на 0,5 процента ниже показателя двух месяцев 2025-го. Однако и здесь наблюдается дисбаланс:

экспорт в страны союза снизился на 5,7 процента (всего $173,1 миллиона);

импортные поступления выросли на 1 процент ($642,6 миллиона).

В общем товарообороте республики на взаимную торговлю со странами ЕАЭС пришлось 37,7 процента, в экспорте — 45,4 процента, импорте — 36,6 процента.

Больше всего внутри объединения Кыргызстан торгует с Россией (67,6 процента) и Казахстаном (29,8 процента). Причем в феврале доля взаимной торговли с соседями увеличилась на 0,8 процента.