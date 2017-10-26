Азамат Акенеев о способе урегулировать вопрос на границе с Казахстаном

Эксперт по экономике Азамат Акенеев прокомментировал последние заявления Казахстана о ситуации на участках кыргызско-казахской границы.

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По его словам, обвинения в воровстве на таможне очень серьезные. «И что самое плохое, если мы не докажем обратное, нам трудно ожидать поддержки от других членов ЕАЭС, в частности от России. Ведь ЕАЭС - это, в первую очередь, таможенный союз, у которого единая таможенная граница, единый бюджет таможенных поступлений. И пропуская контрабанду, ты наносишь ущерб всем. А сам получаешь выигрыш в виде коррупционной ренты, перетягивания на себя транзитных потоков, поступлений НДС от импорта в бюджет, доходов от реэкспорта, создания рабочих мест на рынках, в логистике и еще множество других преимуществ», — написал Азамат Акенеев на своей страничке в Facebook.

У каждого члена союза есть соблазн слегка оголить свой участок границы. Ведь выигрыш огромен, а ущерб распределяется на всех. Между странами идет постоянная борьба за транспортные и товарные потоки. Вкладываются миллиарды, десятки миллиардов в инфраструктуру. Азамат Акенеев

«Узнайте ради интереса, сколько Казахстан вложил уже в «Хоргос». А жульничая, ты становишься в этой борьбе вне конкуренции. И если дать делать это безнаказанно одному, то и другим нет резона соблюдать договор. И, кстати, утверждая, что неучтенный импорт есть у всех, — мы, считай, признаемся в том, что он есть у нас. Это очень слабая позиция», — считает эксперт.

«Как нам быстро доказать членам ЕАЭС, что обвинения Казахстана в коррупции на нашей таможне беспочвенны? Есть долгий способ, связанный с осуществлением множества действий по десяткам пунктов разрабатываемой совместно дорожной карты, анализа статистических данных по внешней торговле после ее реализации, требующий большого количества ресурсов. Это займет многие месяцы, а скорее всего годы. Все это время у нас будут проблемы на границе с Казахстаном», — отмечает он. «Я не утверждаю, что это сразу решит проблему. Но убедив страны ЕАЭС, что обвинения в контрабанде на нашем участке границы не соответствуют действительности, мы значительно усилим наши переговорные позиции. Мы дадим им возможность давить на Казахстан по прекращению усиленного контроля. Ведь ограничения в перемещении товаров внутри ЕАЭС не соответствуют его нормам и духу соглашения. Это тоже никому не нравится. Беда в том, что контрабанда на внешней границе ЕАЭС соответствует нормам союза еще меньше. Из двух зол выбирают меньшее», — подчеркивает Азамат Акенеев.

Отметим, в рамках прошедшего в Ереване Евразийского межправительственного совета в расширенном составе премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков заявил, что страна сознательно выбрала путь евразийской интеграции. Он также отметил: Кыргызстан верит, что соседняя страна решит вопросы на границе. Его казахский коллега Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что проводимая сегодня работа на границе «не направлена специально каким-то образом в отношении кыргызской стороны», а преследует цель снизить уровень контрабанды.