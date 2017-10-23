Всемирный банк прогнозирует небольшой рост ВВП Кыргызстана к 2019 году. За три года экономика вырастет на 1,3 процента. Об этом говорится в очередном обзоре экономической ситуации в странах Европы и Центральной Азии.

Так, по итогам 2017 года Всемирный банк ожидает, что реальный ВВП Кыргызстана при постоянных рыночных ценах вырастет всего на 3,5 процента. А вот дальше темпы роста будут более позитивными — 4,2 процента в 2018 году и 4,8 процента в 2019-м.

Однако растущая экономика повлечет и рост цен. ВБ ожидает рост инфляции до 4 процентов в 2018 и 2019 годах. В 2017-м цены вырастут быстрее, чем экономика.

Стоит также отметить, что, по мнению аналитиков, выше отметки в 60 процентов ВВП в ближайшие два года будет находиться и уровень государственного долга страны. Показатель составит 62,9 процента по итогам нынешнего года, 63,3 процента в 2018 году и снизится до 61,5 процента в 2019-м.