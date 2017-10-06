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Экономика

Холдинговые компании смогут закупать товары без тендеров

В Кыргызстане доработали законопроект о холдинговых компаниях. Проект внесен на обсуждение Министерством экономики.

В 2015 году в целях реализации Концепции реформирования системы управления государственным имуществом разработан законопроект «О национальных холдинговых компаниях в КР». Его одобрили парламентская фракция «Онугуу-Прогресс» и комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша. Однако большинство депутатов законопроект не поддержали.

В настоящее время возникла необходимость повторно рассмотреть вариант перехода к холдинговой форме управления, при этом в перспективе предлагается создать отраслевые холдинги с задачей развития отдельных сфер экономики, в которых предполагается сохранить государственное присутствие.

Законопроект доработан с учетом замечаний, в частности исключена норма, ограничивающая проведение проверок Счетной палатой национальных холдинговых компаний, и норма, по которой требования закона «О государственных закупках» не будут распространяться на закупки товаров, работ и услуг национальных холдинговых компаний и их дочерних компаний.
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