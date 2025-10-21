16:45
Кабмин уточнил критерии проверок при обращении пестицидов и агрохимикатов

Кабинет министров внес изменения в постановление о критериях оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Поправками утверждена новая глава с критериями для сфер производства, продажи, хранения, перевозки, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Контролируемые субъекты разделены на категории высокого, среднего и незначительного риска в зависимости от возможных последствий нарушений для здоровья людей, животных и окружающей среды.

Предусмотрена балльная система для последующего распределения по рискам и периодичности проверок: при сумме от 71 балла — высокая категория, 41-70 — средняя, 1-40 — незначительная. Дополнительно учитывается «история» нарушений за три, пять и семь лет.

Уточнены приоритеты планирования проверок: в первую очередь контролю подлежат субъекты, связанные с производством и применением пестицидов I–II классов опасности, работами фумигации и аэрозольной обработки, крупными объемами операций, а также те, у кого ранее фиксировались нарушения.

Постановление вступит в силу через 15 дней.
