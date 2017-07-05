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Экономика

На участке «Капчыгай-1» незаконно добывали золото

На участке «Капчыгай-1» незаконно добывали золото. Об этом сообщает Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР.

ГКПЭН ранее объявил на 19 июля аукцион по продаже месторождения россыпного золота, а именно на участки «Капчыгай-1» и «Капчыгай-2», расположенные в Аксыйском районе Джалал-Абадской области.

Однако позже его отменили из-за того, что межведомственная комиссия выявила факт незаконной добычи неустановленными лицами россыпного золота на участке «Капчыгай-1».

По «Положению о порядке и условиях проведения аукциона на право пользования недрами» организатор аукциона имеет право отменить его, если в процессе подготовки выявлены нарушения законодательства.
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