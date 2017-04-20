Минтранс Кыргызстана запретил взимать плату за перегруз машин

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана запретило взимать плату за перегруз машин. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава ведомства Жамшитбек Калилов.

По его словам, большегрузный транспорт приносит больше вреда, чем природные катаклизмы. В 2013 году принято постановление правительства, по которому за перегруз взимается плата. «Эти гроши не покрывают причиненный ущерб», — сказал Жамшитбек Калилов.

Он отметил, что в постановление планируется внести изменения и запретить собирать деньги за перегруз. «Сегодня уже 60 грузовиков и 12 бензовозов стоят на посту в Сосновке. Социальное недовольство, конечно, будет. Но народ должен правильно понять: мы хотим сохранить дороги», — пояснил Жамшитбек Калилов.