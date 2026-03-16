Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Россия готова заместить объемы иранского продовольствия для Кыргызстана

Россия способна заместить объемы иранского продовольствия для Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана и предложить им решения в сферах энергетики и агрохимии. Об этом сообщил директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

По словам эксперта, для трех республик критически важны поставки молочной продукции и ряда овощей, и РФ способна удовлетворить эту потребность.

«Первое, чем мы можем помочь, — это прямым замещением продовольствия. Мы мировой лидер по производству многих продуктов питания, в том числе пшеницы, зерна, муки и масла. Мы способны физически заместить те объемы продовольствия, которые раньше шли из Ирана. И, по сути, мы можем фактически заполнить полки, которые опустели после ухода Ирана», — сказал он.

Напомним, Иран ввел временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Решение вступило в силу и будет действовать до дальнейшего указания правительства. В Таджикистане, который является одним из основных получателей иранского продовольствия, уже выразили озабоченность.

Тегеран объясняет введенный запрет превентивными мерами для предотвращения возможного дефицита и повышения цен на основные товары потребления в условиях войны с США и Израилем. Властям нужно обеспечивать продовольствие на внутреннем рынке и предотвратить возможный рост цен.
