Кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК ратифицировала КР

Кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК ратифицировала Кыргызская Республика. Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий закон.

Документ о ратификации кредитного соглашения «Первая программа развития устойчивого и инклюзивного роста» между Кыргызской Республикой и Фондом международного развития ОПЕК был принят парламентом в начале февраля. Само соглашение подписано 22 сентября 2025 года в Бишкеке.

Министерству финансов поручено уведомить Фонд международного развития ОПЕК о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу кредитного соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.