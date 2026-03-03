09:22
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Общество

Кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК ратифицировала КР

Кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК ратифицировала Кыргызская Республика. Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий закон.

Документ о ратификации кредитного соглашения «Первая программа развития устойчивого и инклюзивного роста» между Кыргызской Республикой и Фондом международного развития ОПЕК был принят парламентом в начале февраля. Само соглашение подписано 22 сентября 2025 года в Бишкеке.

Министерству финансов поручено уведомить Фонд международного развития ОПЕК о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу кредитного соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364260/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
ОПЕК дает деньги на воду: 425 тысяч жителей Кыргызстана ждут модернизацию
Глава кабмина Кыргызстана встретился с президентом ОПЕК. О чем говорили
Торговая война. Трамп грозит Индии существенным повышением пошлин
Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 548 тысяч баррелей
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
09:22
Рубль продолжает дешеветь, тенге пошел в рост. Курс валют на 3 марта Рубль продолжает дешеветь, тенге пошел в рост. Курс вал...
09:10
Когда будут сняты ограничения на потребление электричества, рассказал чиновник
09:08
В Бишкеке водитель протащил инспектора на машине, пытаясь скрыться
08:51
Израиль опроверг ракетные удары КСИР по офису премьера Нетаньяху
08:49
На две недели раньше обычного. В Кыргызстане начались весенние полевые работы