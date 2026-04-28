Объединенные Арабские Эмираты покидают нефтяной картель ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты, один из крупнейших мировых производителей черного золота, заявили, что покидают нефтяной картель ОПЕК, пишет ВВС со ссылкой на Reuters.

Это решение стало серьезным ударом по ОПЕК, фактическим лидером которого является Саудовская Аравия.

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК в момент, когда война США и Израиля с Ираном привела к резкому повышению мировых цен на нефть из-за закрытия Ормузского пролива.

Financial Times отмечает, что ОАЭ уже несколько лет были недовольны политикой ОПЕК и считали, что картель чрезмерно ограничивает их нефтяной экспорт.