12:49
USD 87.45
EUR 99.75
RUB 1.09
Экономика

Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 548 тысяч баррелей

Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) договорились увеличить добычу нефти на 548 тысяч баррелей в сутки в сентябре.

В заявлении секретариата организации подчеркивается, что решение принято с учетом «стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных текущих рыночных условий, что подтверждается низкими запасами нефти».

Согласно таблице, опубликованной на сайте ОПЕК+, Россия сможет добывать до 9,449 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия — 9,978 миллиона, Ирак — 4,220 миллиона, ОАЭ — 3,375 миллиона, Кувейт — 2,548 миллиона, Казахстан — 1,550 миллиона, Алжир — 959 миллионов, Оман — 801 миллион.

Как пишет Bloomberg, это увеличение завершит отмену добровольного сокращения добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки, осуществленного восемью членами группы в 2023-м, на год раньше изначального плана.

Отметим, что «восьмерка» в течение многих лет сокращала нефтедобычу, поддерживая цены на стабильном уровне, но сменила курс, последовав призыву президента США. Дональд Трамп надеется таким образом оказать давление на Москву с тем, чтобы та прекратила конфликт в Украине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338377/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
У берегов Ливии на борту танкера с казахстанской нефтью произошел взрыв
Цена на нефть после ударов Израиля по Ирану подскочила на 7 процентов
Сенат США поддержал 500-процентные пошлины для стран, закупающих нефть у РФ
Мировая цена на золото в 2024-м превысит уровень прошлого года на 21 процент
В 2025 году мировые цены на сырье снизятся до самого низкого уровня за пять лет
«Учкун» дал разъяснение по обвинениям Ассоциации нефтетрейдеров
Bloomberg: Танкеры с российской нефтью страхуют также в Камеруне и Кыргызстане
Добыча нефти началась в Кыргызстане на двух месторождениях — Минэнерго
Турецкий инвестор начал добывать нефть в Кадамджае
Кыргызстан хочет закупать нефть у Азербайджана
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге заметно подорожали, евро дешевеет. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;августа Рубль и тенге заметно подорожали, евро дешевеет. Курс валют на 1 августа
В&nbsp;экономике Кыргызстана есть признаки &laquo;перегрева&raquo; и&nbsp;структурного дисбаланса В экономике Кыргызстана есть признаки «перегрева» и структурного дисбаланса
Доллар подорожал, рубль и&nbsp;тенге дешевеют к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;31&nbsp;июля Доллар подорожал, рубль и тенге дешевеют к сому. Курс валют на 31 июля
Налоговая служба выявила нелегальных производителей мебели в&nbsp;ходе рейда Налоговая служба выявила нелегальных производителей мебели в ходе рейда
Бизнес
Отправляйте переводы и&nbsp;выигрывайте подарки с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; и&nbsp;&laquo;Золотой короной&raquo; Отправляйте переводы и выигрывайте подарки с «Оптима Банком» и «Золотой короной»
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
Реальными деньгами&nbsp;&mdash; 5&nbsp;процентов кешбэк на&nbsp;все с&nbsp;Bakai Bank Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
4 августа, понедельник
12:36
Новые налоговые послабления в Кыргызстане. Президент подписал закон Новые налоговые послабления в Кыргызстане. Президент по...
12:28
В Китае робот по имени Xueba 01 поступил в театральную академию и будет учиться
12:11
Узбекистан стал лидером по экспорту ковров в Кыргызстан
12:07
Скульптор Тамила Маматова извинилась за высказывания об иллюстрации Герцена
12:03
Милиция расследует инцидент с дракой в торговом центре Кара-Балты