Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 548 тысяч баррелей

Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) договорились увеличить добычу нефти на 548 тысяч баррелей в сутки в сентябре.

В заявлении секретариата организации подчеркивается, что решение принято с учетом «стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных текущих рыночных условий, что подтверждается низкими запасами нефти».

Согласно таблице, опубликованной на сайте ОПЕК+, Россия сможет добывать до 9,449 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия — 9,978 миллиона, Ирак — 4,220 миллиона, ОАЭ — 3,375 миллиона, Кувейт — 2,548 миллиона, Казахстан — 1,550 миллиона, Алжир — 959 миллионов, Оман — 801 миллион.

Как пишет Bloomberg, это увеличение завершит отмену добровольного сокращения добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки, осуществленного восемью членами группы в 2023-м, на год раньше изначального плана.

Отметим, что «восьмерка» в течение многих лет сокращала нефтедобычу, поддерживая цены на стабильном уровне, но сменила курс, последовав призыву президента США. Дональд Трамп надеется таким образом оказать давление на Москву с тем, чтобы та прекратила конфликт в Украине.