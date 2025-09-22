19:59
Власть

Глава кабмина Кыргызстана встретился с президентом ОПЕК. О чем говорили

Фото кабмина

Адылбек Касымалиев встретился с президентом Международного фонда развития ОПЕК Абдулхамидом Аль-Халифой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев на встрече рассказал о текущей экономической ситуации в стране, отметив, что в среднем за последние три года прирост экономики составил 9 процентов, с начала года сохраняется высокая экономическая активность, и за восемь месяцев 2025-го темп прироста ВВП составил 11 процентов. Он добавил, что в недавно принятой Национальной программе развития до 2030 года определены четыре вектора развития, такие как индустриализация, региональный хаб, сельское хозяйство и туризм, зеленая энергетика.

«В республике наблюдается дефицит электроэнергии. Это подчеркивает необходимость в дальнейших инвестициях для обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития КР. В настоящее время имеются существенные продвижения по региональному проекту — Камбаратинской ГЭС-1, который является ключевым энергетическим проектом в Центральной Азии», — сказал председатель кабинета министров.

Абдулхамид Аль-Халифа выразил признательность ему за теплый прием и отметил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего инвестиционного и финансового взаимодействия.

В ходе встречи отмечена важность дальнейшего усиления темпов сотрудничества Кыргызской Республики и Международного фонда развития ОПЕК.
