ОПЕК дает деньги на воду: 425 тысяч жителей Кыргызстана ждут модернизацию

В парламент внесен на рассмотрение законопроект о ратификации кредитного соглашения между Кыргызстаном и Фондом ОПЕК по вопросам международного развития. Документ касается финансирования программы «Всеобщий доступ к водоснабжению и санитарии (Фаза 1)», подписанной 23 сентября 2025 года в Бишкеке.

Согласно тексту законопроекта, предлагается утвердить соглашение, предусматривающее привлечение средств Фонда ОПЕК на модернизацию систем водоснабжения и санитарии в ряде регионов страны.

Как следует из справки-обоснования, проект направлен на улучшение доступа к безопасной питьевой воде, повышение качества санитарных условий, снижение заболеваемости, а также адаптацию инфраструктуры к климатическим рискам. Программа охватывает 126 населенных пунктов Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей и рассчитана на обеспечение чистой водой более 425 тысяч жителей.

Основные компоненты включают инвестиции в водоснабжение, улучшение санитарных условий, поддержку местных органов власти, повышение качества услуг и разработку проектной документации для последующих этапов.

Финансирование проекта не потребует дополнительных затрат из республиканского бюджета и не противоречит действующему законодательству.