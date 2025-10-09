КР просит «Газпром» увеличить финансирование газификации на 1,5 миллиарда сомов

Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев принял участие в XIV Международном газовом форуме, который проходит с 7 по 10 октября 2025 года в Москве. В его рамках он встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщила пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, стороны обсудили двустороннее сотрудничество в газовой сфере. Особое внимание уделили поставкам российского газа и деятельности ОсОО «Газпром Кыргызстан» по подготовке газотранспортных и газораспределительных систем страны к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Министр Таалайбек Ибраев предложил рассмотреть возможность увеличения ежегодного объема финансирования мероприятий по газификации населенных пунктов Кыргызстана не менее чем на 1,5 миллиарда сомов. Это предложение выдвинули при условии сохранения стабильной цены на природный газ и обеспечения бесперебойных поставок в республику.

Кроме того, чиновники обсудили вопросы увеличения инвестиций в развитие газоснабжения и инфраструктуры хранения горюче-смазочных материалов.

В итоге стороны подтвердили намерение углублять сотрудничество и договорились о мерах по наращиванию поставок природного газа в Кыргызстан, особенно в зимний период.