«Газпром» выделил около $500 миллионов на газификацию Кыргызстана. Об этом сообщили агентства «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на заявления российской стороны и информацию, озвученную на переговорах с правительством КР в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Бишкек.

По данным «Интерфакса», российский концерн направил свыше $400 миллионов на расширение газотранспортной сети, модернизацию инфраструктуры и подключение новых населенных пунктов. Решение принято в рамках ускоренной программы газификации регионов Кыргызстана.

В кабмине подчеркивают: выделение таких средств — «отличный результат работы двух команд», отметив, что сотрудничество с «Газпромом» позволяет повышать уровень газификации, который сейчас составляет около 42 процентов.

Кроме того, кыргызская сторона ранее просила «Газпром» увеличить ежегодное финансирование газификации как минимум на 1,5 миллиарда сомов, чтобы охватить больше регионов и подготовиться к зимнему сезону.

Ожидается, что дополнительные инвестиции помогут приблизиться к цели — довести газификацию страны до 60 процентов к 2030 году.