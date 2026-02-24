12:29
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Власть

Президента КР попросят выделить средства из бюджета на газификацию населения

Президента КР попросят выделить средства из бюджета на газификацию населения. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, в свете дефицита электроэнергии в стране встает вопрос об альтернативных источниках в виде обеспечения населения газом.

«По итогам 2025 года газификация населения составила 44 процента, построено 100 километров газовых труб. К 2026 году добавилось 20 тысяч новых абонентов и общее число абонентов составило 444 тысячи. Потребление газа составило 520 миллионов кубометров газа, что почти в два раза больше показателей пятилетней давности.

«Газпром Кыргызстан» в своем отчете говорит о том, что годовой объем капвложений компании составляет 1,5 миллиарда сомов. Но для полной газификации населения этой суммы явно мало. Поэтому мы будем просить президента страны выделить средства из бюджета на эти цели», — отметил Таалайбек Ибраев.

Он добавил, что в 2026 году кабмин намерен газифицировать пять жилмассивов. Это «Ак-Босого», «Энесай», «Жер ынтымагы,» «Биримдик», «Селекция».
Ссылка: https://24.kg/vlast/363311/
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
Подключать газ летом, а не зимой призывают кыргызстанцев. С чем это связано?
Арзымат Алдаяров: Бишкек должен быть полностью газифицирован до 2030 года
Подачу газа на ТЭЦ-2 должны начать в отопительный сезон 2027/2028 годов
Кого ждет газификация в Чуйской области в 2026 году
«Газпром» ускорит газификацию регионов Кыргызстана — итоги переговоров в Бишкеке
КР просит «Газпром» увеличить финансирование газификации на 1,5 миллиарда сомов
Более 3 миллионов сомов выделено на льготную газификацию в Чуйской области
Возобновлено льготное кредитование газификации Бишкека и Чуйской области
На газификацию населению выдали только 3,2 процента из 1 миллиарда сомов
Давать бишкекчанам беспроцентные кредиты на газификацию домов предлагает депутат
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Мы&nbsp;должны думать о&nbsp;будущем. Садыр Жапаров о&nbsp;создании следственного комитета Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
12:21
«Инстаграм-революционер» из Манаса сходил в ГКНБ на профилактическую беседу «Инстаграм-революционер» из Манаса сходил в ГКНБ на про...
12:19
Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
12:16
Президента КР попросят выделить средства из бюджета на газификацию населения
12:13
В Кыргызстан прибыл международный тревел-блогер Коннор Кампергини
12:11
В Бишкеке задержали участкового, подозреваемого в жестоком избиении задержанного