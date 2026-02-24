Президента КР попросят выделить средства из бюджета на газификацию населения. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, в свете дефицита электроэнергии в стране встает вопрос об альтернативных источниках в виде обеспечения населения газом.

«По итогам 2025 года газификация населения составила 44 процента, построено 100 километров газовых труб. К 2026 году добавилось 20 тысяч новых абонентов и общее число абонентов составило 444 тысячи. Потребление газа составило 520 миллионов кубометров газа, что почти в два раза больше показателей пятилетней давности.

«Газпром Кыргызстан» в своем отчете говорит о том, что годовой объем капвложений компании составляет 1,5 миллиарда сомов. Но для полной газификации населения этой суммы явно мало. Поэтому мы будем просить президента страны выделить средства из бюджета на эти цели», — отметил Таалайбек Ибраев.

Он добавил, что в 2026 году кабмин намерен газифицировать пять жилмассивов. Это «Ак-Босого», «Энесай», «Жер ынтымагы,» «Биримдик», «Селекция».