Общество

Подключать газ летом, а не зимой призывают кыргызстанцев. С чем это связано?

Заявление на газификацию рассматривается 14 календарных дней. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель гендиректора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, заявление можно подать лично либо через мобильное приложение, но это не влияет на сроки подключения.

«Все зависит от сезонности. Мы призываем абонентов проводить работу по подключению газа или переносу счетчиков в теплое время года — летом. Тогда это можно сделать за пять-шесть дней, до нормативного срока. Большинство же абонентов начинают обращаться в момент начала отопительного сезона (в октябре-ноябре), когда все бригады заняты в первую очередь успешным проведением отопительного сезона», — сказал Арзымат Алдаяров.

Он добавил, что только по Бишкеку расположено 600 шкафных газорегуляторных пунктов.

«Их нужно ежедневно регулировать в зависимости от изменения температуры, чтобы абоненты стабильно получали газ. Все бригады заняты устранением утечек, аварий, и еще в этот момент нужно подключать абонентов. Поэтому во время холодов нормативный срок подключения не всегда исполняется, и это не зависит от формы обращения (в офис или через приложение)», — пояснил Арзымат Алдаяров.
