Трамп вводит пошлины до 100 процентов на запатентованные лекарства

Власти США объявили о введении новых торговых мер, предусматривающих пошлины до 100 процентов на импортируемые запатентованные лекарственные препараты, пишет Euronews.

Новая политика направлена на снижение цен на лекарства и перенос производства в Штаты, что может привести к напряжению на мировом фармацевтическом рынке.

Согласно решению администрации, максимальные тарифы будут применяться к компаниям, которые в ближайшие месяцы откажутся снизить цены на свою продукцию на американском рынке.

При этом для фармпроизводителей предусмотрены альтернативные условия. Компании, присоединившиеся к программе ценообразования по принципу «наибольшего благоприятствования» и инвестирующие в создание производственных мощностей в США, смогут избежать пошлин вовсе.

Для тех, кто готов локализовать производство, но еще не завершил строительство заводов, предусмотрена промежуточная ставка — около 20 процентов с последующим ростом до 100 процентов в течение нескольких лет.

Инициатива является частью более широкой экономической стратегии Вашингтона. Ее цель — снизить зависимость от импортных лекарств, усилить национальную безопасность и стимулировать перенос фармацевтического производства на территорию США.