Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных в России

Следует кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан России. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию, он указал на необходимость ужесточить контроль за оборотом наличных денег в стране.

Глава государства добавил, что данная мера является частью плана по борьбе с теневой экономикой, и призвал «действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста».

«Предприниматели, которые добросовестно ведут свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка», — заключил он.