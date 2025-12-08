23:33
USD 87.45
EUR 101.98
RUB 1.14
Власть

Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных в России

Следует кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан России. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию, он указал на необходимость ужесточить контроль за оборотом наличных денег в стране.

Глава государства добавил, что данная мера является частью плана по борьбе с теневой экономикой, и призвал «действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста».

«Предприниматели, которые добросовестно ведут свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353861/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Разрешение на вывоз наличных долларов Нацбанк продлил до апреля 2026 года
В КР общая сумма наличных в обращении составляет 241,7 миллиарда сомов
Правительство Кыргызстана разрешило временно платить зарплату наличными
В Казахстане население все чаще стало пользоваться наличными
В виде исключения. В кабмине определили, кто может получать зарплату наличными
Популярные новости
За&nbsp;счет личных средств главы ГКНБ и&nbsp;мэра в&nbsp;Оше построили мавзолей За счет личных средств главы ГКНБ и мэра в Оше построили мавзолей
Массовые нарушения: на&nbsp;нескольких участках отменили итоги голосования Массовые нарушения: на нескольких участках отменили итоги голосования
Узбекистан начнет финансирование строительства &laquo;Камбар-Аты-1&raquo; в&nbsp;следующем году Узбекистан начнет финансирование строительства «Камбар-Аты-1» в следующем году
Садыр Жапаров оценил новейшие военные и&nbsp;авиационные технологии Пакистана Садыр Жапаров оценил новейшие военные и авиационные технологии Пакистана
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил первых победителей акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
MEGA подтверждает международный уровень качества по&nbsp;стандарту ISO 9001:2015 MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
8 декабря, понедельник
23:16
Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных в России Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом нал...
22:48
Объявлены претенденты на премию «Золотой глобус» за 2025 год
22:27
В Казахстане переписка в WhatsApp получит юридическую силу как часть договора
22:01
Кыргызстан и Азербайджан укрепляют экономическое и гуманитарное сотрудничество
21:41
В преддверии Нового года. В Бишкеке откроется выставка «Очарование зимы»