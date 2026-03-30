ГНС: Если налог со счета граждан списали дважды, излишки не «сгорят»

Механизм взыскания налоговой задолженности с банковских счетов полностью автоматизирован и исключает предвзятое отношение к конкретным банкам. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления взыскания ГНС Туратбек Кульчороев.

По его словам, у ведомства нет «индивидуального подхода» к определенным финансовым организациям, таким как «АБанк» или «Элдик Банк». Система работает по принципу единого запроса: при активации процесса налогово-платежное требование (НПТ) автоматически направляется во все банки одновременно.

Как только один из банков подтверждает наличие счета и необходимую сумму, средства списываются в счет долга.

Представитель ГНС прокомментировал опасения граждан по поводу возможного двойного списания средств.

«Мы не исключаем технической возможности повторного списания, но важно понимать: эти деньги никуда не исчезают и не «сгорают». Если вы задолжали государству условно 2 тысячи сомов, а списано было вдвое больше, эта сумма будет числиться в системе как переплата. Она никуда не уйдет и останется на вашем счету в ГНС», — пояснил он.

В ведомстве подчеркнули, что у налогоплательщика в такой ситуации есть два пути: либо подать заявление на возврат излишне уплаченной суммы, и государство вернет деньги, либо зачесть эту переплату в счет будущих налоговых обязательств.