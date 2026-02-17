12:17
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Экономика

В ЕАЭС упростили подтверждение происхождения товаров

В ЕАЭС упростили подтверждение происхождения товаров. Совет Евразийской экономической комиссии обновил правила для импортеров, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Отмечается, что комплексные поправки направлены на адаптацию документа к современным условиям внешней торговли и предполагают совершенствование порядка документального подтверждения происхождения товаров с учетом сложившейся правоприменительной практики.

Ключевым нововведением является внедрение возможности подтверждать непреференциальное происхождение товаров при помощи сертификатов, изначально предназначенных для целей получения тарифных преференций. Такой возможностью можно будет воспользоваться, если «преференциальный» сертификат о происхождении товара был выдан на основании критериев, которые подтверждают глубину переработки товаров, требуемую в соответствии с союзными непреференциальными правилами. Таким образом, сокращается количество документов, необходимых для таможенного оформления ряда товаров, ввозимых в ЕАЭС.

«Принятое решение направлено на упрощение таможенного оформления товаров и, в первую очередь, позволит сократить количество документов, используемых для осуществления импортных операций при поставках товаров из стран, с которыми у Союза имеются договоренности о свободной торговле, – подчеркнул министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – Важно отметить, что новая редакция правил призвана минимизировать трудности с подтверждением непреференциального происхождения ввозимой на таможенную территорию ЕАЭС продукции.

Также согласно новой редакции непреференциальных правил допускается возможность использовать подтверждающие происхождение сертификаты с указанием в них в качестве страны назначения любого из государств ЕАЭС или Союза в целом, вне зависимости от того, в какой из пяти стран располагается конечный получатель таких товаров. Это облегчит оформление товаров, если грузополучатель сменился уже в пути.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362241/
просмотров: 245
