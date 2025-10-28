16:48
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Экономика

Глава Минэнерго призывает владельцев кафе экономить на наружном освещении

Глава Минэнерго призывает владельцев кафе экономить на наружном освещении. Об этом Таалайбек Ибраев сказал в эфире «Биринчи радио».

По его словам, надо экономнее расходовать электричество. Он добавил, что кафе не выключают наружное освещение, когда на улице уже светло.

Он обратился к кыргызстанцам с просьбой быть бережливее и в то же время поблагодарил потребителей за своевременную оплату счетов за электричество.

Глава Минэнерго затронул еще один традиционный для осенне-зимнего периода вопрос. Чиновник попросил не включать дома сразу все бытовые приборы рано утром и в вечернее время. Именно в эти часы фиксируется пик нагрузки на электросети. По его мнению, это также исключает лишние расходы для граждан.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348841/
просмотров: 246
