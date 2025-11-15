Экономия электроэнергии. Как в Бишкеке госучреждения исполняют приказ власти

Чиновники разных уровней последние дни призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию. НЭСК ввела временные ограничения мощности потребления электроэнергии в утренние и вечерние часы пик с 5 до 3 киловатт. Кабинет министров заявил, что вводит меры по повышению энергоэффективности и рациональному использованию электроэнергии. Принято решение о целесообразном регулировании внутреннего и наружного освещения и электроприборов административных государственных учреждений с 18.00 до 6.00.

Как подчиненные из ведомств и госструктур откликнулись на призыв властей, 24.kg решило проверить сегодня утром.

Итак, суббота, 15 ноября, время с 5.00 до 6.30.

Железнодорожная станция «Бишкек-2» отключила все внутреннее и внешнее освещение за исключением отдельных технических помещений, поскольку это необходимо в связи с передвижением пассажирских и грузовых составов.

Здание Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора также исполняет предписание экономить электричество.

На бульваре Эркиндик — кромешная тьма, все уличное освещение обесточено.

На центральной площади Ала-Тоо все как обычно — светло как днем.

Исторический музей не исполняет рекомендации отказаться от использования света в нерабочее время.

Зачем горит свет в здании Жогорку Кенеша по ночам — непонятно, тем более сейчас депутатов нет и парламент не работает.

В новом спортивном комплексе «Жаштык» свет горит частично, но здесь, несмотря на ранний час, шла активная работа — разгружали оборудование.

Чиновники Минкультуры, уходя на выходные, добросовестно выключили свет во всем здании.

Также поступили госслужащие, работающие в МИД и Верховном суде.

Ранее президент КР Садыр Жапаров сообщил, что уровень воды в Токтогульском водохранилище сейчас на 2 миллиарда кубометров ниже, чем в прошлом году. Для обеспечения стабильности энергосистемы государство вынуждено закупать электроэнергию извне. Он призвал граждан экономить потребление, отметив, что «каждая лампочка — это сотни литров воды в Токтогулке и дополнительные расходы бюджета».

Вчера глава государства обрушил свой гнев на чиновников.

«Основная цель — выключать свет после 18.00 во всех госучреждениях, от айыл окмоту до «Ынтымак-Ордо». После работы не нужно много усилий, чтобы выключить электроприборы и свет. Кроме того, в ненужные моменты в коридорах свет горит, даже днем в кабинетах включают освещение и работают! Вот это и нужно контролировать, говорю вам. Экономию электроэнергии нужно начинать с себя!» — призвал Садыр Жапаров и приказал отстать от малого и среднего бизнеса.