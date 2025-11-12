12:09
Общество

Ремонтные работы завершены, отключения света не производятся — БПЭС

Вопрос экономии электроэнергии в Кыргызстане стоит крайне остро. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник отдела реализации электроэнергии Бишкекcкого предприятия электрических сетей филиала ОАО «НЭСК» Айгуль Буланова.

По ее словам, в настоящее время идет беспрецедентный рост количества потребителей.

«Все видят, как Бишкек быстро растет, сколько новых домов, объектов строится. Любое наше движение связано с потреблением электроэнергии. Проблема дефицита электроэнергии есть не только в городе, но и по всей республике. Хотя в 2025-м был теплый октябрь и достаточно теплый ноябрь. Мы рассчитывали, что подключение центрального отопления нам поможет, но вопреки ожиданиям уровень потребления не падает», — сказала Айгуль Буланова.

Она напомнила, что когда-то Кыргызстан мог экспортировать электроэнергию. Сейчас же ситуацию не спасают даже внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и ежегодный импорт.

«Благодаря резкому развитию и потребности в электроэнергии страна не успевает обеспечить ею в полной мере. Поэтому приходится импортировать. Маловодье испытывает не только Кыргызстан, но и соседние республики. Насколько мне известно, они даже производят отключения на длительное время.

Но политика нашего государства — предоставить каждому минимум, чтобы люди не сидели без света.

Айгуль Буланова

Все ремонтные работы завершены в летнее время, сейчас отключения не производятся, но энергосистема, особенно в часы максимальных нагрузок, испытывает перегрузы. Это может привести к выводу оборудования из строя, его перегреву, сокращению срока службы, возгораниям. Поэтому мы который год призываем к экономии электроэнергии», — подчеркнула Айгуль Буланова.

Часы максимальных нагрузок —с 7.00 до 9.00 и с 18.00 до 22.00.

По приказу НЭСК установлены лимиты на «умных» счетчиках: по однофазному вводу можно потреблять до 5 киловатт, по трехфазному — до 10 киловатт. 

Ранее президент КР Садыр Жапаров сообщил, что уровень воды в Токтогульском водохранилище сейчас на 2 миллиарда кубометров ниже, чем в прошлом году. Для обеспечения стабильности энергосистемы государство вынуждено закупать электроэнергию извне. Он призвал граждан экономить потребление, отметив, что «каждая лампочка — это сотни литров воды в Токтогулке и дополнительные расходы бюджета».
