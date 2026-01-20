14:24
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Власть

«Это же государственное?» Почему кыргызстанцев призывают экономить свет

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков призвал граждан более ответственно относиться к потреблению электроэнергии.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальных сетях, затронув как вопросы общественной психологии, так и текущее состояние энергетического сектора.

Низкие тарифы и рост потребления

У нас неправильная психология. Иногда, видя, как люди водят машину безрассудно, мы говорим: «Вы что, ездите как на служебном автомобиле?»

Дайырбек Орунбеков

Это признак того, что государственный объект или государственная собственность могут использоваться небрежно и быть уничтоженными. Подобное отношение наблюдается и к электроэнергии.

Поскольку тарифы низкие, многие не чувствуют необходимости экономить электроэнергию. В последние годы активизировалось строительство, открывались заводы, появлялись новые поселки. В результате потребность в электроэнергии возросла многократно.

Раньше производимой электроэнергии не хватало для полного обеспечения республики, а сейчас этот дефицит стал еще более острым. Правительство взяло под строгий контроль электроснабжение в государственных учреждениях и ввело режим экономии. Населению также рекомендуется рационально использовать электроэнергию.

Как Кыргызстан наращивает мощности и готовится к энергонезависимости

Одновременно реализуются крупные проекты по покрытию энергетических потребностей. Ведется строительство гидроэлектростанции «Камбар-Ата-1» мощностью 1 тысяча 860 мегаватт. Кроме того, началось возведение второго энергоблока ГЭС «Камбар-Ата-2» мощностью 120 мегаватт. Ввод в эксплуатацию Куланакской ГЭС мощностью 100 мегаватт запланирован на 2027-й.

Началось строительство солнечных и ветровых электростанций, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие годы.

Возведение Орто-Токойской ГЭС близится к завершению. С 2021 по 2025 год построено и введено в эксплуатацию более 30 малых гидроэлектростанций.

Только в 2025-м:

  • введены в эксплуатацию семь малых ГЭС, увеличивших мощность на 48 мегаватт;
  • реконструированы четыре гидроэнергетических блока на Токтогульской ГЭС, увеличив их мощность до 240 мегаватт;
  • введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт в Кеминском районе;
  • построенный в Бишкеке завод по переработке отходов начал вырабатывать 30 мегаватт электроэнергии;
  • модернизированы два блока Уч-Коргонской ГЭС, увеличившие мощность на 18 мегаватт;
  • построена Каракольская ГЭС мощностью 21 мегаватт.

Кроме того, ведутся модернизация оборудования и закупка нового. В настоящее время строится около 50 малых ГЭС. Результаты этих работ в полной мере ощутятся к 2030-м годам.

Тогда Кыргызстан достигнет энергетической независимости и даже получит возможность экспортировать электроэнергию.

Ответственность каждого. Почему экономия электроэнергии стала вопросом энергетической безопасности

«Если мы не избавимся от равнодушной психологии «это дело государства», завтра мы сами создадим себе проблемы. Сегодня потребление электроэнергии в стране достигло 74,274 миллиона киловатт в час, в то время как производство наших ГЭС составляет приблизительно 57 миллионов ​​киловатт в час. При этом в Токтогульское водохранилище за секунду поступает 167 кубических метров воды, а вытекает 769 кубометров», — делится он.

Ситуация усугубляется изменением климата и снижением уровня снегопадов, что напрямую влияет на водность рек и наполнение водохранилищ.

В случае нерационального потребления электроэнергии существует риск недонакопления воды, необходимой для стабильной работы энергетической системы.

В завершение руководитель службы информполитики администрации президента призвал кыргызстанцев отказаться от равнодушной установки «это дело государства» и относиться к электроэнергии ответственно и патриотично, подчеркнув, что только совместные усилия помогут избежать энергетических проблем в будущем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358555/
просмотров: 592
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин продолжит в 2026 году импорт электроэнергии для покрытия ее дефицита
Китай перестал закупать электроэнергию из России
Кабмин озвучил объем воды в Токтогульском водохранилище на сегодня
Депутат требует ввести особый режим электроснабжения для горных регионов
Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы
Нарынская ПЭС увеличивает мощность электросетей на 5 киловатт
Более 6 тысяч абонентов за долги по электроэнергии отключат в Бишкеке
Бакыт Торобаев: К 2028 году Кыргызстан не будет импортировать электроэнергию
Кыргызстан импортирует около 4,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
Узбекистан начал поставлять электроэнергию в Таджикистан
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до&nbsp;приговора суда В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не&nbsp;будет Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
Бизнес
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
20 января, вторник
14:22
В Кыргызстане начали переводить воинский учет в электронный формат В Кыргызстане начали переводить воинский учет в электро...
14:17
В Бишкеке за нарушения на стройке оштрафована компания «Бина Групп»
14:00
Защита на бумаге: почему охранные ордера не спасают жертв семейного насилия
13:55
В Кыргызстане намерены запустить мобильные точки продажи мяса
13:50
Армии Кыргызстана передали 81 новую машину: техника для обороны и мобильности