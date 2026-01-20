«Это же государственное?» Почему кыргызстанцев призывают экономить свет

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков призвал граждан более ответственно относиться к потреблению электроэнергии.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальных сетях, затронув как вопросы общественной психологии, так и текущее состояние энергетического сектора.

Низкие тарифы и рост потребления

У нас неправильная психология. Иногда, видя, как люди водят машину безрассудно, мы говорим: «Вы что, ездите как на служебном автомобиле?» Дайырбек Орунбеков

Это признак того, что государственный объект или государственная собственность могут использоваться небрежно и быть уничтоженными. Подобное отношение наблюдается и к электроэнергии.

Поскольку тарифы низкие, многие не чувствуют необходимости экономить электроэнергию. В последние годы активизировалось строительство, открывались заводы, появлялись новые поселки. В результате потребность в электроэнергии возросла многократно.

Раньше производимой электроэнергии не хватало для полного обеспечения республики, а сейчас этот дефицит стал еще более острым. Правительство взяло под строгий контроль электроснабжение в государственных учреждениях и ввело режим экономии. Населению также рекомендуется рационально использовать электроэнергию.

Как Кыргызстан наращивает мощности и готовится к энергонезависимости

Одновременно реализуются крупные проекты по покрытию энергетических потребностей. Ведется строительство гидроэлектростанции «Камбар-Ата-1» мощностью 1 тысяча 860 мегаватт. Кроме того, началось возведение второго энергоблока ГЭС «Камбар-Ата-2» мощностью 120 мегаватт. Ввод в эксплуатацию Куланакской ГЭС мощностью 100 мегаватт запланирован на 2027-й.

Началось строительство солнечных и ветровых электростанций, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие годы.

Возведение Орто-Токойской ГЭС близится к завершению. С 2021 по 2025 год построено и введено в эксплуатацию более 30 малых гидроэлектростанций.

Только в 2025-м: введены в эксплуатацию семь малых ГЭС, увеличивших мощность на 48 мегаватт;

реконструированы четыре гидроэнергетических блока на Токтогульской ГЭС, увеличив их мощность до 240 мегаватт;

введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт в Кеминском районе;

построенный в Бишкеке завод по переработке отходов начал вырабатывать 30 мегаватт электроэнергии;

модернизированы два блока Уч-Коргонской ГЭС, увеличившие мощность на 18 мегаватт;

построена Каракольская ГЭС мощностью 21 мегаватт.

Кроме того, ведутся модернизация оборудования и закупка нового. В настоящее время строится около 50 малых ГЭС. Результаты этих работ в полной мере ощутятся к 2030-м годам.

Тогда Кыргызстан достигнет энергетической независимости и даже получит возможность экспортировать электроэнергию.

Ответственность каждого. Почему экономия электроэнергии стала вопросом энергетической безопасности

«Если мы не избавимся от равнодушной психологии «это дело государства», завтра мы сами создадим себе проблемы. Сегодня потребление электроэнергии в стране достигло 74,274 миллиона киловатт в час, в то время как производство наших ГЭС составляет приблизительно 57 миллионов ​​киловатт в час. При этом в Токтогульское водохранилище за секунду поступает 167 кубических метров воды, а вытекает 769 кубометров», — делится он.

Ситуация усугубляется изменением климата и снижением уровня снегопадов, что напрямую влияет на водность рек и наполнение водохранилищ.

В случае нерационального потребления электроэнергии существует риск недонакопления воды, необходимой для стабильной работы энергетической системы.

В завершение руководитель службы информполитики администрации президента призвал кыргызстанцев отказаться от равнодушной установки «это дело государства» и относиться к электроэнергии ответственно и патриотично, подчеркнув, что только совместные усилия помогут избежать энергетических проблем в будущем.