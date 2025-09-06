В РФ импортозамещенный серийный Sukhoi Superjet 100 совершил свой первый полет

В России импортозамещенный серийный Sukhoi Superjet 100 совершил свой первый полет. Об этом сообщил «Ростех».

Первый SJ-100, произведенный авиастроительной компанией «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации по серийным технологиям, совершил полет в Комсомольске-на-Амуре.

Отмечается, что борт оснащен российскими двигателями ПД-8, для установки российских систем, а также упрощения производства и обслуживания модифицирован каркас планера.

«Процесс сертификации еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок. Напомним, что машина получила обновленный, улучшенный фюзеляж и десятки новых систем и агрегатов взамен зарубежных. В настоящее время в производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийные машины», — говорится в пресс-релизе.

