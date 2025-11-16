Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе

Мэр Оша встретился с представителями малого и среднего бизнеса, работающими в городе. Женишбек Токторбаев сообщил предпринимателям, что распорядился восстановить подачу электричества и воды в кафе и заведения, которые были отключены 13 ноября в ходе рейда по соблюдению закона о тишине.

Напомним, глава города лично участвовал в рейде, а местные чиновники заявляли, что многие заведения нарушают постановление кабинета министров: внутри слишком яркое освещение, работают декоративные и рекламные лампы, а некоторые предприниматели игнорируют предписание снизить энергопотребление в вечерние часы.

Представители кафе и ресторанов, в свою очередь, выразили недовольство. По словам владельцев, основной поток посетителей приходится именно на вечернее время, а требования по частичному отключению света, как они считают, могут негативно сказаться на работе бизнеса.

Тогда градоначальник резко обратился к одному из них: «Почему не соблюдаешь требования? Что, для тебя закон ничего не значит? Если так продолжится, я тебя на месяц без работы оставлю».

Президент раскритиковал чиновников за чрезмерное рвение.

«Не знаю, правильно ли вы понимаете задачу по экономии электроэнергии. В общем, не приставайте к частным лицам, мелкому бизнесу относительно их потребления электричества. Вы очень сильно напугали народ и создали ажиотаж.

Не знаю, есть ли среди вас те, кто хочет саботировать выборы. Таких на улицах полно. Вы им масла в огонь подливаете», — обратился к подчиненным Садыр Жапаров.

«Основная цель — выключать свет после 18.00 во всех госучреждениях, от айыл окмоту до «Ынтымак-Ордо». После работы не нужно много усилий, чтобы выключить электроприборы и свет. Кроме того, в ненужные моменты в коридорах свет горит, даже днем в кабинетах включают освещение и работают! Вот это и нужно контролировать, говорю вам. Экономию электроэнергии нужно начинать с себя!» — призвал Садыр Жапаров и приказал отстать от малого и среднего бизнеса.

Неизвестно, принес ли извинения бизнесу мэр Оша.