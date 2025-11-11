Глава Бишкекского предприятия электрических сетей просит горожан экономить свет

Директор Бишкекского предприятия электрических сетей филиала ОАО «НЭСК» Азамат Паизов призвал горожан экономить электроэнергию. Об этом БПЭС сообщило в своем аккаунте в соцсетях.

Отмечается, что глава предприятия провел дневной рейд в столице и обратился к горожанам с просьбой рационально расходовать электроэнергию.

По словам Азамата Паизова, важно экономить свет в осенне-зимний период, когда нагрузка на энергосистему резко возрастает. Он также отметил необходимость выключать наружное уличное освещение в дневное время, чтобы снизить потребление.

Такие меры помогут сократить нагрузку на электрическую сеть и обеспечить стабильное электроснабжение для всех жителей Бишкека.