Общество

Бишкекчан просят в часы пиковых нагрузок не использовать мощные электроприборы

Жителям многоквартирных домов в Бишкеке стали приходить письма от компаний, занимающихся продажами электроэнергии. В них говорится о необходимости оптимального использования электроэнергии в связи со сложной ситуацией в водноэнергетических ресурсах.

«На основании письма ОАО «НЭСК» от 14 октября, в связи со сложившейся ситуацией в водноэнергетических ресурсах и поддержанием устойчивой работы генерирующего и высоковольтного оборудования энергосистемы проводятся мероприятия по снижению потребления электроэнергии», — говорится в сообщении.

В целях экономии и оптимального использования электроэнергии жителей многоквартирных домов просят:

  • выключать свет и приборы от сети, когда их не используют;
  • применять в быту энергосберегающие лампы;
  • пользоваться энергоэффективной бытовой техникой;
  • отключать приборы на ночь и при уходе из дома;
  • отключать зарядные устройства из розеток.

Отмечается, что выключенные, но не отсоединенные от розетки приборы также продолжают потреблять электроэнергию. Далее жителям необходимо:

  • следить за состоянием окон и дверей (герметичность);
  • не использовать электроэнергию в целях отопления и водонагрева в домах, где имеется центральное или газовое отопление.

Принять необходимые меры по снижению потребления электроэнергии в часы максимальных нагрузок — с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.

Компания обращается с просьбой к потребителям воздерживаться в указанные часы от использования бытовых приборов с высоким уровнем энергопотребления, таких как:

  • электродуховки и духовые шкафы (до 4-8 киловатт в час и 2-5 киловатт соответственно);
  • электрические обогреватели, кондиционеры (1,2-3,3 киловатта в час);
  • бойлеры (1,5-3 киловатта);
  • стиральные машины (до 2 киловатт в час за цикл, мощность до 2,3 киловатта);
  • сушильные машины (до 3-5 киловатт в час за цикл).

Соблюдение этих рекомендаций позволит снизить нагрузку на энергосистему в часы пикового потребления и обеспечить более стабильное снабжение всех категорий потребителей.
