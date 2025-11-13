Бишкекчан просят в часы пиковых нагрузок не использовать мощные электроприборы

Жителям многоквартирных домов в Бишкеке стали приходить письма от компаний, занимающихся продажами электроэнергии. В них говорится о необходимости оптимального использования электроэнергии в связи со сложной ситуацией в водноэнергетических ресурсах.
«На основании письма ОАО «НЭСК» от 14 октября, в связи со сложившейся ситуацией в водноэнергетических ресурсах и поддержанием устойчивой работы генерирующего и высоковольтного оборудования энергосистемы проводятся мероприятия по снижению потребления электроэнергии», — говорится в сообщении.
В целях экономии и оптимального использования электроэнергии жителей многоквартирных домов просят:
- выключать свет и приборы от сети, когда их не используют;
- применять в быту энергосберегающие лампы;
- пользоваться энергоэффективной бытовой техникой;
- отключать приборы на ночь и при уходе из дома;
- отключать зарядные устройства из розеток.
Отмечается, что выключенные, но не отсоединенные от розетки приборы также продолжают потреблять электроэнергию. Далее жителям необходимо:
- следить за состоянием окон и дверей (герметичность);
- не использовать электроэнергию в целях отопления и водонагрева в домах, где имеется центральное или газовое отопление.
Принять необходимые меры по снижению потребления электроэнергии в часы максимальных нагрузок — с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.
Компания обращается с просьбой к потребителям воздерживаться в указанные часы от использования бытовых приборов с высоким уровнем энергопотребления, таких как:
- электродуховки и духовые шкафы (до 4-8 киловатт в час и 2-5 киловатт соответственно);
- электрические обогреватели, кондиционеры (1,2-3,3 киловатта в час);
- бойлеры (1,5-3 киловатта);
- стиральные машины (до 2 киловатт в час за цикл, мощность до 2,3 киловатта);
- сушильные машины (до 3-5 киловатт в час за цикл).
Соблюдение этих рекомендаций позволит снизить нагрузку на энергосистему в часы пикового потребления и обеспечить более стабильное снабжение всех категорий потребителей.