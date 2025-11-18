13:36
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

Мэр Бишкека: Заведения вдали от жилых домов могут работать и после 10 вечера

Фото из интернета

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев обратился к акимам районов и руководителям городских служб. Градоначальник рассказал о рейде, проведенном 13 ноября, который был направлен на обеспечение реализации решения о тишине и дал разъяснения по экономии электроэнергии. Он подчеркнул, что рейдовые мероприятия не были направлены на ущемление бизнеса, а носили рекомендательный характер с целью экономии энергопотребления.

«В Бишкеке есть лимит потребления, который составляет 10 миллионов 45 киловатт-часов в сутки. До 13 ноября у нас было потребление выше этого лимита. После рейдовых мероприятий появилась значительная экономия. На сегодня лимит по столице составляет 9 миллионов 720 тысяч», — разъяснил мэр.

Он подчеркнул, что 13 ноября не было допущено крайностей по отключению электроэнергии. По словам мэра Бишкека, заведения могут продолжать работу, но все массовые мероприятия должны завершиться до 22.00.

«Вчера на Малой арене, которая открылась неделю назад, провели большой концерт, где находилось около 7 тысяч человек. Он начался в 19.00 и закончился в 22.00. Все спокойно разошлись, люди посмотрели и ушли. Права и интересы других граждан соблюдались. Все заведения, рассчитанные на массовые мероприятия должны работать до 22.00, а кафе и рестораны, специализирующиеся как точки питания, могут работать, но с ними необходимо провести разъяснительные мероприятия», — добавил градоначальник.

По его словам, одному кафе было вынесено решение о закрытии, потому что его генератор очень шумел, но если он поставит шумоизоляционные приспособления, то пусть работает.

Мэр коснулся заведений, находящихся в отдаленности от жилых массивов, которые не мешают населению. По его словам, они могут продолжить работу после 22.00, но при условии, что у них будут работать генераторы.

Он объяснил, для чего были проведены рейды: «Это было сделано не с целью закрытия бизнеса, они носили рекомендательный характер, в итоге, благодаря этому, лимит не был нарушен».

Главам районов мэр столицы дал поручение после 18.00 отключать освещение подведомственных им зданий. И добавил, что все учебные заведения будут работать в обычном режиме. Ограничения не должны влиять на учебный процесс. Но объекты после завершения учебы должны переводиться на режим экономии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351318/
просмотров: 672
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке расширили и заасфальтировали улицу 9 Января
Отрезок дороги на проспекте Чингиза Айтматова откроют 24 ноября
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Экономия электроэнергии. Как в Бишкеке госучреждения исполняют приказ власти
В Бишкеке началась поставка ТБО на новый мусороперерабатывающий завод
Крупный общепит Бишкека закрывается после 22.00, фастфуды могут работать
В Бишкеке к концу года высадят более 15 тысяч новых деревьев
В южных микрорайонах Бишкека приостановлена подача питьевой воды из-за аварии
Бишкекчан просят в часы пиковых нагрузок не использовать мощные электроприборы
В Бишкеке открылась ярмарка «Кыргызстан ЭКСПО — 2025»
Популярные новости
Минэкономики установило предельные цены на&nbsp;мясо по&nbsp;всем регионам Кыргызстана Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана
Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и&nbsp;другие важные документы в&nbsp;Кыргызстане Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане
Запускается новый маршрут электробусов &#8470;&nbsp;66 Запускается новый маршрут электробусов № 66
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Бизнес
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банк&raquo; Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банк»
Оформляйте страховку для путешествий онлайн в&nbsp;&laquo;BAKAI Страхование&raquo; Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»
18 ноября, вторник
13:33
На экраны выйдет лайв-экшен-фильм «Моана» с Кэтрин Лагайя и Дуэйном Джонсоном На экраны выйдет лайв-экшен-фильм «Моана» с Кэтрин Лага...
13:23
В Хабаровске кыргызстанец, управляя иномаркой, столкнулся с полицейским УАЗ
13:22
Дайырбек Орунбеков призвал госслужащих «не тратить себя на пустословов»
13:07
Россия экспортировала в Кыргызстан продукцию на более чем $398 миллионов
13:05
Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»