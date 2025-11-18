Мэр Бишкека: Заведения вдали от жилых домов могут работать и после 10 вечера

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев обратился к акимам районов и руководителям городских служб. Градоначальник рассказал о рейде, проведенном 13 ноября, который был направлен на обеспечение реализации решения о тишине и дал разъяснения по экономии электроэнергии. Он подчеркнул, что рейдовые мероприятия не были направлены на ущемление бизнеса, а носили рекомендательный характер с целью экономии энергопотребления.

«В Бишкеке есть лимит потребления, который составляет 10 миллионов 45 киловатт-часов в сутки. До 13 ноября у нас было потребление выше этого лимита. После рейдовых мероприятий появилась значительная экономия. На сегодня лимит по столице составляет 9 миллионов 720 тысяч», — разъяснил мэр.

Он подчеркнул, что 13 ноября не было допущено крайностей по отключению электроэнергии. По словам мэра Бишкека, заведения могут продолжать работу, но все массовые мероприятия должны завершиться до 22.00.

«Вчера на Малой арене, которая открылась неделю назад, провели большой концерт, где находилось около 7 тысяч человек. Он начался в 19.00 и закончился в 22.00. Все спокойно разошлись, люди посмотрели и ушли. Права и интересы других граждан соблюдались. Все заведения, рассчитанные на массовые мероприятия должны работать до 22.00, а кафе и рестораны, специализирующиеся как точки питания, могут работать, но с ними необходимо провести разъяснительные мероприятия», — добавил градоначальник.

По его словам, одному кафе было вынесено решение о закрытии, потому что его генератор очень шумел, но если он поставит шумоизоляционные приспособления, то пусть работает.

Мэр коснулся заведений, находящихся в отдаленности от жилых массивов, которые не мешают населению. По его словам, они могут продолжить работу после 22.00, но при условии, что у них будут работать генераторы.

Он объяснил, для чего были проведены рейды: «Это было сделано не с целью закрытия бизнеса, они носили рекомендательный характер, в итоге, благодаря этому, лимит не был нарушен».

Главам районов мэр столицы дал поручение после 18.00 отключать освещение подведомственных им зданий. И добавил, что все учебные заведения будут работать в обычном режиме. Ограничения не должны влиять на учебный процесс. Но объекты после завершения учебы должны переводиться на режим экономии.