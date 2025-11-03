Торговля Центральной Азии со странами Персидского залива выросла в четыре раза

Торговля стран Центральной Азии с государствами Персидского залива выросла в четыре раза. Об этом сообщили в Евразийском банке развития.

Отмечается, что ЕАБР провел свое первое макроэкономическое и финансовое исследование стран Персидского залива.

«Интерес к региону Персидского залива связан с быстрым развитием торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран этого региона с Евразийским регионом. Например, за последние пять лет взаимный товарооборот между Центральной Азией и странами Залива увеличился в 4,2 раза, достигнув $3,3 миллиарда, а накопленные прямые инвестиции выросли в 1,8 раза до $16,2 миллиарда», — отмечается в сообщении.

В исследовании отмечается, что страны Залива контролируют около 30 процентов мировых запасов нефти и в совокупности являются крупнейшим экспортером; нефтегазовый сектор обеспечивает от 50 до 90 процентов экспортных доходов стран региона.

Совокупные суверенные фонды превышают $5 триллионов, а золотовалютные резервы региона составляют $813 миллиардов и значительно выше общепринятых норм. Это позволяет странам региона сохранять стабильность даже при падении цен на нефть.

Ранее сообщалось, что страны Центральной Азии увеличили объем ввозимых из Персидского залива товаров.