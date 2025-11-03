10:27
Экономика

Торговля Центральной Азии со странами Персидского залива выросла в четыре раза

Торговля стран Центральной Азии с государствами Персидского залива выросла в четыре раза. Об этом сообщили в Евразийском банке развития.

Отмечается, что ЕАБР провел свое первое макроэкономическое и финансовое исследование стран Персидского залива.

«Интерес к региону Персидского залива связан с быстрым развитием торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран этого региона с Евразийским регионом. Например, за последние пять лет взаимный товарооборот между Центральной Азией и странами Залива увеличился в 4,2 раза, достигнув $3,3 миллиарда, а накопленные прямые инвестиции выросли в 1,8 раза до $16,2 миллиарда», — отмечается в сообщении.

В исследовании отмечается, что страны Залива контролируют около 30 процентов мировых запасов нефти и в совокупности являются крупнейшим экспортером; нефтегазовый сектор обеспечивает от 50 до 90 процентов экспортных доходов стран региона.

Совокупные суверенные фонды превышают $5 триллионов, а золотовалютные резервы региона составляют $813 миллиардов и значительно выше общепринятых норм. Это позволяет странам региона сохранять стабильность даже при падении цен на нефть.

Ранее сообщалось, что страны Центральной Азии увеличили объем ввозимых из Персидского залива товаров. 
Торговля Центральной Азии со странами Персидского залива выросла в четыре раза
