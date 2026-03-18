Дешевле на 4 сома: китайский картофель заполнил рынки Кыргызстана

В Кыргызстане реализуется картофель из Китая, однако он не выдается за местную продукцию. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

По данным ведомства, импортный картофель в рознице дешевле кыргызстанского примерно на 4 сома. При этом оснований для ограничения поставок из Китая нет, поскольку страна соблюдает обязательства в рамках Всемирной торговой организации.

В министерстве также обратились к отечественным фермерам с призывом не удерживать продукцию на складах в ожидании роста цен. В ближайшее время на рынок поступит новый урожай из Араванского района, что может привести к снижению цен и убыткам для производителей.

Ранее сообщалось, что в стране начнутся рейды в отношении предпринимателей, которые выдают импортный картофель за местный.