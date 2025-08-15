12:44
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Экономика

Минфин США ввел санкции против кыргызстанской криптобиржи Grinex

США ввели санкции против кыргызстанской криптобиржи Grinex. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Ведомство называет Grinex наследницей закрывшейся российской криптобиржи Garantex, которая, по его данным, «напрямую содействовала» киберпреступникам и обработала с 2019 года трансакции, связанные с незаконной деятельностью, на более чем $100 миллионов.

Минфин США внес Garantex в санкционный список в апреле 2022 года. Grinex была создана сотрудниками Garantex, как утверждает ведомство, для уклонения от ограничительных мер.

Garantex, основанная в 2019 году в Эстонии и ведущая деятельность в Москве и Санкт-Петербурге, по данным Минфина США, обслуживала даркнет-рынки и группы операторов программ-вымогателей, включая Conti, LockBit и Ryuk.

В феврале 2022 года компания Garantex лишилась эстонской лицензии на предоставление услуг в сфере цифровых активов после того, как подразделение финансовой разведки Эстонии выявило критические нарушения в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) и обнаружило связи между Garantex и кошельками, используемыми для преступной деятельности.

В марте 2025 года американские и европейские правоохранители заблокировали домен Garantex и заморозили $26 миллионов, после чего клиенты и активы были переведены на новую площадку — Grinex. В пресс-релизе Минфина США подчеркивается, что Grinex была создана сотрудниками Garantex специально «для обхода санкций».

Кроме того, под санкции Минфина США попали трое руководителей Garantex — ее сооснователь Сергей Менделеев, коммерческий директор Александр Мира Серда и региональный директор Павел Каравацкий — и шесть компаний из России и Кыргызстана, которые, как заявило ведомство, «поддерживали участие биржи во вредоносной кибердеятельности». Это кыргызстанская Old Vector, а также российские A7, A71 и A7 Agent, участвовавшие в выпуске рублевого стейблкоина A7A5. Его, по версии Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Garantex использовала для перевода средств клиентам и обхода ограничений.

Кроме того, под американские санкции попали проекты InDeFi Bank и Exved.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339740/
просмотров: 587
Версия для печати
Материалы по теме
США введут санкции против России 8 августа, если не будет достигнуто перемирие
Индийские НПЗ перестали закупать российскую нефть после угроз Дональда Трампа
Против России ввели около 30 тысяч санкций — Дмитрий Медведев
Кыргызстан перестал быть основным платежным хабом для российского бизнеса
Первая в Кыргызстане госкриптобиржа Coin National Exchange сменила название
Усилить контроль из-за риска вторичных санкций требуют от банков Кыргызстана
Дональд Трамп подписал указ об отмене cанкций против Сирии
Отказ Ирана от ядерной программы: какие стимулы предлагает Тегерану Белый дом
Что скрывает стейблкоин A7A5: миллиарды, санкции и анонимные схемы
США пока не будут вводить новые санкции против России
Популярные новости
Кыргызстан и&nbsp;Узбекистан направят в&nbsp;Казахстан 600 миллионов кубометров воды Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на&nbsp;мясо Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на мясо
Временный запрет на&nbsp;вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз Временный запрет на вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз
В&nbsp;Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до&nbsp;2022&nbsp;года, спишут В Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до 2022 года, спишут
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
15 августа, пятница
12:43
Адылбек Касымалиев: ЕАЭС стал значимым центром экономического развития Адылбек Касымалиев: ЕАЭС стал значимым центром экономич...
12:39
Случаев сексуализированного насилия в условиях конфликта стало больше — ООН
12:20
Human Rights Watch призывает освободить правозащитницу Риту Карасартову
12:14
Токмак преобразится. Разработано эскизное предложение
12:12
Возбуждено уголовное дело по факту смерти старшины спецподразделения «Скорпион»