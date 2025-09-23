В 19-й пакет антироссийских санкций ЕС может попасть криптобиржа из Кыргызстана

Евросоюз может ввести санкции в отношении ряда компаний, в том числе из Кыргызстана, в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает портал EUObserver со ссылкой на проект документа Еврокомиссии с предложениями о новых ограничительных мерах.

В черный список могут попасть китайские фирмы CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) и Tianjin Xishanfusheng International Trading, а также компания Old Vector и криптобиржа Grinex из КР. Кроме того, предлагается добавить в «серый» список организаций, занимающихся обходом санкций, 11 фирм из материкового Китая и Гонконга, 3 из Индии и 2 из Таиланда.

Отметим, что в августе Великобритания расширила санкционный список, внеся в него три физлица и пять компаний. Как подчеркивалось в заявлении, в условиях продолжающегося действия санкций Россия обратилась к финансовому сектору Кыргызстана, используя непрозрачные финансовые сети и криптовалютные инструменты для обхода ограничений. Эти механизмы сформировали сложную схему уклонения от санкций, введенных Великобританией и ее союзниками.

Под британские ограничения тогда также попали кыргызстанские криптовалютные биржи Grinex и Meer.