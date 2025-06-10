В Бишкеке обсудили состояние крипторынка

Мировая блокчейн-экосистема и одна из крупных криптовалютных бирж Binance провела офлайн-мероприятие в Бишкеке для более 300 участников.

В рамках стратегического партнерства с Национальным агентством по инвестициям команда Binance представила запуск интерфейса платформы на кыргызском языке, развитие платежных решений через Binance Pay, расширение образовательных программ, укрепление партнерства с местными университетами, развитие Binance Academy и сотрудничества со стартапами в регионе.

Региональный стратег Binance по СНГ, Центральной и Восточной Европе и Балканам Алексей Макаров отметил стремительный рост индустрии: запуск биткоин-ETF в 2024 году привел к притоку $35 миллиардов, а рыночная капитализация (общая стоимость всех акций компании на фондовом рынке. — Прим. ред.) впервые достигла $3,9 триллиона.

На мероприятии Binance Community Meetup выступили директор компании и региональные эксперты, представив текущее состояние крипторынка, развитие продуктов и экосистемы биржи в Кыргызстане.

В свою очередь, в мае 2025-го биткоин установил новый рекорд в $111 тысяч 970, а его доля на рынке превысила 60 процентов. Такие показатели отражают растущий интерес к криптовалютам и их укрепление в глобальной экономике.

«Кыргызстан — один из тех рынков, где органически растет интерес к криптовалютам и Web3. За последние два года число пользователей Binance в стране увеличилось в 2,5 раза. Мы видим высокий уровень вовлеченности и образовательный потенциал. Такие митапы — это возможность построения диалога с криптовалютным сообществом, а именно с теми, кто формирует будущее индустрии на местах», — подчеркнул Алексей Макаров.

Региональный директор Binance в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков в свою очередь заметил положительную динамику использования криптовалюты в КР.

«Кыргызстан демонстрирует стабильный рост интереса к цифровым активам и блокчейн-технологиям, и мы рады видеть столь живой отклик со стороны местного сообщества. Для Binance особенно важно быть ближе к своим пользователям, рассказывать о продуктах, делиться знаниями, разъяснять шаги компании и вместе формировать культуру безопасного и осознанного использования криптовалют», — сказал он.

Кроме того, на встрече представитель кыргызского криптосообщества и сооснователь Chainproof Жаныбек Мадьяров поделился практиками кибербезопасности и защиты активов в Web3-среде.